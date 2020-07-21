Серійний Mercedes-Benz EQS матиме такий же діапазон, як був заявлений для концепта.

Генеральний директор Daimler Ола Калленіус в ході щорічних зборів акціонерів концерну підтвердив, що серійний електрокар Mercedes-Benz EQS зможе проїхати на одному заряді 700 кілометрів за циклом WLTP.

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Акумулятори нового покоління буде випускати дочірня компанія Daimler під назвою Accumotive. Електричний аналог седана S-класу, представлений у вигляді концепту Vision EQS 2019 року, повинен отримати блок батарей на 100 кіловат-годин. Акумулятори електрокара будуть здатні підтримувати 350-кіловатну зарядку, з якою відновити енергію до 80% можна менш, ніж за 20 хвилин.

Заявлений показник у 700 кілометрів на одному заряді – це рекорд у класі, оскільки головний суперник німецького електрокара, Tesla Model S, має в запасі у кращому разі 647 км (європейська специфікація – 610 км).

Фото: Mercedes-Benz Vision EQS та тестовий прототип серійного Mercedes-Benz EQS / Daimler

Крім Model S електрокару EQS доведеться змагатись з електричними Jaguar XJ, BMW 7-ї серії, Porshe Taycan, Audi e-tron GT та загадковим A9 e-tron.

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