В Україні ринок електромобілів та гібридів стрімко розвивається, проте карантин та пов’язані з ним обмеження внесли свої корективи.

Дослідницьке агентство IRS Group підготувало 30-ту щомісячну інфографіку щодо ринку електромобілів та авто з гібридними двигунами, станом на 01.07.2020 року.

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Експерти назвали три ключових висновки за червень:

1. Реєстрації вийшли на передкарантинний рівень і у червні навіть значно випереджають показники минулого року.

2. В електромобілях Nissan втратив 2% частки, Tesla навпаки додала 2%.

3. Дещо зменшився середній вік автівок.