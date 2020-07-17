Хакери отримали доступ до профілів десятків, якщо не сотень, відомих людей і розміщували від їхнього імені дописи зі схожим змістом, аби видурити у людей гроші.

“Сьогодні я почуваюсь напрочуд щедрим, через Covid-19. Я подвою будь-яку суму, переведену на мій біткойн-рахунок протягом наступної години", – такий допис з’явився на сторінці Ілона Маска у Твіттері. Повідомлення зі схожим змістом були розміщені в акаунтах Біла Гейтса, Уоррена Баффета, Барака Обами, Каньє Веста, компаній Apple, Uber та багатьох інших. Кібератаку на Twitter вже назвали наймасштабнішим зламом в історії.

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Хоча адміністрація соцмережі досить оперативно відереагувала на ситуацію, повернути контроль над профілями скомпроментованих користувачів поки не змогла. Дописи у таких акаунтах почали видаляти в ручному режимі, однак незабаром вони з’являлись знову.



Портал The Verge повідомляє, що за той час, поки дописи були доступні, на номери віртуальних гаманців, вказаних у твіттах Ілона Маска та Біла Гейтса користувачі встигли перерахувати криптовалюти на суму близько 50 тисяч доларів.

Twitter наразі намагається відновити захищеність своїх данних, однак репутації соцмережі нанесений істотний удар. На тлі цієї ситуації акції Twitter впали в ціні на 3%.

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