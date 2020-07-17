Хакеры получили доступ к профилям десятков, если не сотен, известных людей и размещали от их имени сообщения с похожим содержанием, чтобы выманить у людей деньги.

"Сегодня я чувствую себя удивительно щедрым, из-за COVID-19. Я удвою любую сумму, переведенную на мой биткойн-счет в течение следующего часа", – такой пост появился на странице Илона Маска в Твиттере. Сообщения с похожим содержанием были размещены в аккаунтах Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Барака Обамы, Канье Уэста, компаний Apple, Uber и многих других. Кибератаку на Twitter уже назвали самым масштабным взломом в истории.

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Хотя администрация соцсети достаточно оперативно отреагировала на ситуацию, вернуть контроль над профилями скомпрометированных пользователей пока не смогла. Сообщения в таких аккаунтах начали удалять в ручном режиме, однако вскоре они появлялись снова.

Портал The Verge сообщает, что за то время, пока ещё сообщения были доступны, на номера виртуальных кошельков, указанных в твиттах Илона Маска и Билла Гейтса пользователи успели перечислить криптовалюту на сумму около 50 тысяч долларов.

Twitter сейчас пытается восстановить защищенность своих данных, однако репутации соцсети нанесен существенный удар. На фоне этой ситуации акции Twitter упали в цене на 3%.

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