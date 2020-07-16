Новый бейдж первым получил электрический кроссовер Nissan Ariya.

В презентационном видеоролике обыгрывается символический смысл оригинального логотипа Nissan и переход к новому. Первым символом марки была надпись названия на фоне красного круга – утреннего солнца. С новым лого Nissan входит в "новый день".

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Первый логотип Nissan эволюционировал в знакомый нам сегодня контурный симовол – надпись и круг. В новом прочтении даже от круга остались лишь контуры.

Японцы говорят, что разорванный круг символизирует "цифровые изменения в обществе, произошедшие за последние 20 лет".

Фото: оригинальный, современный и новый логотипы Nissan / Nissan

Новая эмблема Nissan уже украсила самую свежую новинку марки – электрический кроссовер Ariya, представленный вчера. Вслед за ним новый логотип получат все модели Nissan.

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