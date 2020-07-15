Японцы называют Ariya "электрическим купе кроссовером, для новой эры". И это заметно даже в дизайне.

Новейший электрический кроссовер Nissan призван повторить успех Leaf, хотя соперников у него будет больше, чем в свое время у первого мирового электромобиля. Под “новой эрой” следует понимать запросы рынка: популярность кроссоверов, электрических силовых установок, технологичность автомобилей. И Nissan Ariya соответствует этим критериям.

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Обращая внимание на детали Nissan Ariya, можно заметить, что радары, камеры, датчики и прочее техно-принадлежности вписаны в конструкцию еще на этапе дизайна – это также “новая эра”. У электрокара новейшая платформа, на которой построят еще не одну модель. Длина кроссовера составляет 4,6 метра, при колесной базе в 2,78. Ariya имеет просторный салон и багажный отсек 468 литров.

Фото: Nissan Ariya e-4orce 2021 / Nissan

Внутри также можно заметить “функциональный дизайн” – кнопки регулировки климат-контроля, например, скрытые в нижней части передней панели. Мультимедийные возможности Ariya предусматривают два 12,3-дюймовых монитора, проекционный дисплей, возможность голосового управления и обновления всего программного забепечення с помощью беспроводной Интренет.

Nissan Ariya будет доступен в пяти вариантах конфигурации. Интегрированный в пол блок аккумуляторов может иметь эффективную емкость 63 кВт*ч или 87 квтч*ед и комбинируется с одним или двумя электромоторами. В моноприводных версиях двигатель развивает 218 или 242 л.с., в зависимости от типа батарей. Двухмоторная силовая установка, обозначенная, как e-4orce, обеспечивает 279 или 306 л.с. Вершиной линейки стала версия Nissan Ariya e-4orce Performance, силовая установка которой продуцирует 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Топовый купе-кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,1 сек. Самый слабый 218-сильный кроссовер делает это за семь с половиной секунд. Максимальная скорость Ariya зависит от типа силовой установки – от 160 до 200 км/час. Запас хода наименее эффективной версии составляет 340 километров, а наиболее дальнобойный вариант (242 л.с., монопривод) обеспечит пробег в 500 километров на одном заряде.

У кроссовера три предустановленных режима работы ездовой электроники – “стандарт”, “спорт”, “эко”, а полноприводные исполнения получают дополнительный режим “снег” для скользких дорог. Значительную часть функций водителя может выполнять фирменная система полуавтономного управления ProPilot.

Пять версий Nissan Ariya будет доступно покупателям в Европе*:

Европейские спецификации Ariya (2WD) Ariya (AWD – e-4ORCE) 63kWh 87kWh 63kWh 87kWh 87kWh Performance Емкость батарей 65 kWh

(номинальная)

63 kWh (полезная) 90 kWh

(номинальная)

87 kWh (полезная) 65 kWh

(номинальная)

63 kWh (полезная) 90 kWh

(номинальная)

87 kWh (полезная) 90 kWh

(номинальная)

87 kWh (полезная) Мощность 160 kW 178 kW 205 kW 225 kW 290 kW Крутящий момент 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm Ускорение (0-100 км/ч) 7.5 сек. 7.6 сек. 5.9 сек. 5.7 сек. 5.1 сек. Максимальная скорость 160 км/ч 160 км/ч 200 км/ч 200 км/ч 200 км/ч Запас хода в смешанном цикле, WLTP до 360 км до 500 км до 340 км до 460 км до 400 км Длина 4595 мм Ширина 1850 мм Высота 1660 мм Масса (в зависимости от версии и оснащения) 1.8 т – 2.3 т Колесная база 2775 мм Багажник 2WD: LHD 468 л, RHD 466 л

4WD: LHD 415 л, RHD 408 л Тип зарядного порта CCS (для Европы) Размерность колес и шин

*Сейчас все характеристики, приведенные в таблице, подлежат омологации соответствующими органами в Европе.

Nissan обещает привезти Ariya в Европу во второй половине 2021 года, то есть примерно через год. Не исключено, что электрический кроссовер попытаются продавать и в Украине – отечественное представительство Nissan разместило информацию о новинке на своем сайте, а это не с проста. Все же новая эра.

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