Японцы называют Ariya "электрическим купе кроссовером, для новой эры". И это заметно даже в дизайне.
Новейший электрический кроссовер Nissan призван повторить успех Leaf, хотя соперников у него будет больше, чем в свое время у первого мирового электромобиля. Под “новой эрой” следует понимать запросы рынка: популярность кроссоверов, электрических силовых установок, технологичность автомобилей. И Nissan Ariya соответствует этим критериям.
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Обращая внимание на детали Nissan Ariya, можно заметить, что радары, камеры, датчики и прочее техно-принадлежности вписаны в конструкцию еще на этапе дизайна – это также “новая эра”. У электрокара новейшая платформа, на которой построят еще не одну модель. Длина кроссовера составляет 4,6 метра, при колесной базе в 2,78. Ariya имеет просторный салон и багажный отсек 468 литров.
Фото: Nissan Ariya e-4orce 2021 / Nissan
Внутри также можно заметить “функциональный дизайн” – кнопки регулировки климат-контроля, например, скрытые в нижней части передней панели. Мультимедийные возможности Ariya предусматривают два 12,3-дюймовых монитора, проекционный дисплей, возможность голосового управления и обновления всего программного забепечення с помощью беспроводной Интренет.
Nissan Ariya будет доступен в пяти вариантах конфигурации. Интегрированный в пол блок аккумуляторов может иметь эффективную емкость 63 кВт*ч или 87 квтч*ед и комбинируется с одним или двумя электромоторами. В моноприводных версиях двигатель развивает 218 или 242 л.с., в зависимости от типа батарей. Двухмоторная силовая установка, обозначенная, как e-4orce, обеспечивает 279 или 306 л.с. Вершиной линейки стала версия Nissan Ariya e-4orce Performance, силовая установка которой продуцирует 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Топовый купе-кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,1 сек. Самый слабый 218-сильный кроссовер делает это за семь с половиной секунд. Максимальная скорость Ariya зависит от типа силовой установки – от 160 до 200 км/час. Запас хода наименее эффективной версии составляет 340 километров, а наиболее дальнобойный вариант (242 л.с., монопривод) обеспечит пробег в 500 километров на одном заряде.
У кроссовера три предустановленных режима работы ездовой электроники – “стандарт”, “спорт”, “эко”, а полноприводные исполнения получают дополнительный режим “снег” для скользких дорог. Значительную часть функций водителя может выполнять фирменная система полуавтономного управления ProPilot.
Пять версий Nissan Ariya будет доступно покупателям в Европе*:
|Европейские спецификации
|
Ariya (2WD)
|
Ariya (AWD – e-4ORCE)
|
|
63kWh
|
87kWh
|
63kWh
|
87kWh
|
87kWh Performance
|Емкость батарей
|
65 kWh
|
90 kWh
|
65 kWh
|
90 kWh
|
90 kWh
|Мощность
|
160 kW
|
178 kW
|
205 kW
|
225 kW
|
290 kW
|Крутящий момент
|
300 Nm
|
300 Nm
|
560 Nm
|
600 Nm
|
600 Nm
|
Ускорение (0-100 км/ч)
|
7.5 сек.
|
7.6 сек.
|
5.9 сек.
|
5.7 сек.
|
5.1 сек.
|Максимальная скорость
|
160 км/ч
|
160 км/ч
|
200 км/ч
|
200 км/ч
|
200 км/ч
|
Запас хода в смешанном цикле, WLTP
|
до 360 км
|
до 500 км
|
до 340 км
|
до 460 км
|
до 400 км
|Длина
|
4595 мм
|Ширина
|
1850 мм
|Высота
|
1660 мм
|Масса (в зависимости от версии и оснащения)
|
1.8 т – 2.3 т
|Колесная база
|
2775 мм
|Багажник
|
2WD: LHD 468 л, RHD 466 л
|Тип зарядного порта
|
CCS (для Европы)
|Размерность колес и шин
*Сейчас все характеристики, приведенные в таблице, подлежат омологации соответствующими органами в Европе.
Nissan обещает привезти Ariya в Европу во второй половине 2021 года, то есть примерно через год. Не исключено, что электрический кроссовер попытаются продавать и в Украине – отечественное представительство Nissan разместило информацию о новинке на своем сайте, а это не с проста. Все же новая эра.
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