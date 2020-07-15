Японці називають Ariya “електричним купе кросовером, для нової ери”. І це помітно навіть в дизайні.

Новітній електричний кросовер Nissan покликаний повторити успіх Leaf, хоча суперників у нього буде більше, ніж свого часу у першого світового електромобіля. Під “новою ерою” слід розуміти запити ринку: популярність кросоверів, електричних силових установок, технологічність автомобілів. І Nissan Ariya відповідає цим критеріям.

Також цікаво: BMW iX3 2020: перший електричний кросовер марки

Звертаючи увагу на деталі Nissan Ariya, можна помітити, що радари, камери, датчики та інше техно-приладдя вписане в конструкцію ще на етапі дизайну – це також “нова ера”. Електрокар має новітню платформу, на якій збудують ще не одну модель. Довжина кросовера становить 4,6 метра, при колісній базі у 2,78. Ariya має просторий салон і багажний відсік 468 літрів.

Фото: Nissan Ariya e-4orce 2021 / Nissan

Всередині також можна помітити “функціональний дизайн” – кнопки регулювання клімат-контролем, наприклад, приховані в нижній частині передньої панелі. Мультимедійні можливості Ariya передбачають два 12,3-дюймових монітора, проекційний дисплей, можливість голосового управління і поновлення усього програмного забепечення за допомогою бездротового Інтренет.



Nissan Ariya буде доступний в п'яти варіантах конфігурації. Інтегрований в підлогу блок акумуляторів може мати ефективну ємність 63 кВт*год або 87 кВтг*од і комбінується з одним або двома електромоторами. У моноприводних версій двигун розвиває 218 або 242 к.с., залежно від типу батарей. Двомоторна силова установка, позначена, як e-4orce, забезпечує 279 або 306 к.с. Вершиною лінійки стала версія Nissan Ariya e-4orce Performance, силова установка якої продукує 394 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Топовий купе-кросовер розганяється до 100 км/год за 5,1 с. Найслабший 218-сильний кросовер робить це за сім з половиною секунд. Максимальна швидкість Ariya залежить від типу силової установки – від 160 до 200 км/год. Запас ходу найменш ефективної версії становить 340 кілометрів, а найбільш далекобійний варіант (242 к.с., монопривід) забезпечить пробіг у 500 кілометрів на одному заряді.

Кросовер має три встановлені режими роботи їздової електроніки – “стандарт”, “спорт”, “еко”, а повнопривідні виконання отримують додатковий режим “сніг” для слизьких доріг. Значну частину функцій водія може виконувати фірмова система напівавтономного управління ProPilot.

П’ять версій Nissan Ariya буде доступно покупцям у Європі*:

Європейські специфікації Ariya (2WD) Ariya (AWD – e-4ORCE) 63kWh 87kWh 63kWh 87kWh 87kWh Performance Ємність батарей 65 kWh

(номінальна)

63 kWh (корисна) 90 kWh

(номінальна)

87 kWh (корисна) 65 kWh

(номінальна)

63 kWh (корисна) 90 kWh

(номінальна)

87 kWh (корисна) 90 kWh

(номінальна)

87 kWh (корисна) Потужність 160 kW 178 kW 205 kW 225 kW 290 kW Крутний момент 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm Прискорення (0-100 км/год) 7.5 сек. 7.6 сек. 5.9 сек. 5.7 сек. 5.1 сек. Максимальна швидкість 160 км/год 160 км/год 200 км/год 200 км/год 200 км/год Запас ходу в змішаному циклі, WLTP до 360 км до 500 км до 340 км до 460 км до 400 км Довжина 4595 мм Ширина 1850 мм Висота 1660 мм Маса (залежно від версії та оснащення) 1.8 т – 2.3 т Колісна база 2775 мм Багажник 2WD: LHD 468 л, RHD 466 л

4WD: LHD 415 л, RHD 408 л Тип зарядного порту CCS (для Європи) Розмірність коліс та шин 235/55R19

255/45R20 (опційно)

*Наразі усі характеристики, наведені в таблиці, підлягають омологації відповідними органами у Європі.

Nissan обіцяє привезти Ariya до Європи у другій половині 2021 року, тобто приблизно через рік від сьогодні. Не виключено, що електричний кросовер спробують продавати і в Україні – вітчизняне представництво Nissan розмістило інформацію про новинку на своєму сайті, а це не з проста. Все ж таки нова ера.

Дивіться також: Ford Bronco 2021: офіційна прем'єра найочікуванішого позашляховика Америки