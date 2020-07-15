Японці називають Ariya “електричним купе кросовером, для нової ери”. І це помітно навіть в дизайні.
Новітній електричний кросовер Nissan покликаний повторити успіх Leaf, хоча суперників у нього буде більше, ніж свого часу у першого світового електромобіля. Під “новою ерою” слід розуміти запити ринку: популярність кросоверів, електричних силових установок, технологічність автомобілів. І Nissan Ariya відповідає цим критеріям.
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Звертаючи увагу на деталі Nissan Ariya, можна помітити, що радари, камери, датчики та інше техно-приладдя вписане в конструкцію ще на етапі дизайну – це також “нова ера”. Електрокар має новітню платформу, на якій збудують ще не одну модель. Довжина кросовера становить 4,6 метра, при колісній базі у 2,78. Ariya має просторий салон і багажний відсік 468 літрів.
Фото: Nissan Ariya e-4orce 2021 / Nissan
Всередині також можна помітити “функціональний дизайн” – кнопки регулювання клімат-контролем, наприклад, приховані в нижній частині передньої панелі. Мультимедійні можливості Ariya передбачають два 12,3-дюймових монітора, проекційний дисплей, можливість голосового управління і поновлення усього програмного забепечення за допомогою бездротового Інтренет.
Nissan Ariya буде доступний в п'яти варіантах конфігурації. Інтегрований в підлогу блок акумуляторів може мати ефективну ємність 63 кВт*год або 87 кВтг*од і комбінується з одним або двома електромоторами. У моноприводних версій двигун розвиває 218 або 242 к.с., залежно від типу батарей. Двомоторна силова установка, позначена, як e-4orce, забезпечує 279 або 306 к.с. Вершиною лінійки стала версія Nissan Ariya e-4orce Performance, силова установка якої продукує 394 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Топовий купе-кросовер розганяється до 100 км/год за 5,1 с. Найслабший 218-сильний кросовер робить це за сім з половиною секунд. Максимальна швидкість Ariya залежить від типу силової установки – від 160 до 200 км/год. Запас ходу найменш ефективної версії становить 340 кілометрів, а найбільш далекобійний варіант (242 к.с., монопривід) забезпечить пробіг у 500 кілометрів на одному заряді.
Кросовер має три встановлені режими роботи їздової електроніки – “стандарт”, “спорт”, “еко”, а повнопривідні виконання отримують додатковий режим “сніг” для слизьких доріг. Значну частину функцій водія може виконувати фірмова система напівавтономного управління ProPilot.
П’ять версій Nissan Ariya буде доступно покупцям у Європі*:
|Європейські специфікації
|
Ariya (2WD)
|
Ariya (AWD – e-4ORCE)
|
|
63kWh
|
87kWh
|
63kWh
|
87kWh
|
87kWh Performance
|
Ємність батарей
|
65 kWh
|
90 kWh
|
65 kWh
|
90 kWh
|
90 kWh
|
Потужність
|
160 kW
|
178 kW
|
205 kW
|
225 kW
|
290 kW
|
Крутний момент
|
300 Nm
|
300 Nm
|
560 Nm
|
600 Nm
|
600 Nm
|
Прискорення (0-100 км/год)
|
7.5 сек.
|
7.6 сек.
|
5.9 сек.
|
5.7 сек.
|
5.1 сек.
|
Максимальна швидкість
|
160 км/год
|
160 км/год
|
200 км/год
|
200 км/год
|
200 км/год
|
Запас ходу в змішаному циклі, WLTP
|
до 360 км
|
до 500 км
|
до 340 км
|
до 460 км
|
до 400 км
|
Довжина
|
4595 мм
|
Ширина
|
1850 мм
|
Висота
|
1660 мм
|
Маса (залежно від версії та оснащення)
|
1.8 т – 2.3 т
|
Колісна база
|
2775 мм
|
Багажник
|
2WD: LHD 468 л, RHD 466 л
|
Тип зарядного порту
|
CCS (для Європи)
|
Розмірність коліс та шин
|
235/55R19
*Наразі усі характеристики, наведені в таблиці, підлягають омологації відповідними органами у Європі.
Nissan обіцяє привезти Ariya до Європи у другій половині 2021 року, тобто приблизно через рік від сьогодні. Не виключено, що електричний кросовер спробують продавати і в Україні – вітчизняне представництво Nissan розмістило інформацію про новинку на своєму сайті, а це не з проста. Все ж таки нова ера.
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