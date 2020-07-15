Премьера ультралюксового автомобиля, запланированная на сентябрь.

Итальянская компания Aznom Automotive взялась воплотить в жизнь проект Camal Studio и построить "ультрароскошный шестиметровый лимузин, способный передвигаться по бездорожью". Фирма заявляет, что Palladium получит 671-сильный мотор.

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Aznom Automotive пока не раскрывает большинство подробностей о Palladium, однако известно, что у кросс-лимузина будет постоянный полный привод и мощный битурбо мотор.

На опубликованных скетчах можно увидеть довольно необычное решение для пассажирского отсека – диван и салонный столик из дерева с держателями для бокалов.

Фото: эскизы Aznom Palladium / Aznom Automotive

Компания Aznom (Monza наоборот) уже строила люксовый лимо-кроссовер Atulux на базе пикапа RAM 1500 Crew Cab с 5,7-литровым V8 HEMI мощностью 408 лошадиных сил. На этот раз автомобиль также может иметь платформу от существующей модели, хотя и не ясно, какой именно.

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