Прем'єра ультралюксового автомобіля, запланована на вересень.

Італійська компанія Aznom Automotive узялась втілити у життя проект Camal Studio та збудувати “ультрарозкішний шестиметровий лімузин, здатний пересуватись бездоріжжям”. Фірма заявляє, що Palladium отримає 671-сильний мотор.

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Aznom Automotive поки не розкриває більшість подробиць про Palladium, однак відомо, що у крос-лімузина буде постійний повний привід і потужний бітурбо мотор.

На опублікованих скетчах можна побачити досить незвичне рішення для пасажирського відсіку – диван та салонний столик з дерева з тримачами для келихів.

Фото: ескізи Aznom Palladium / Aznom Automotive

Компанія Aznom (Monza навпаки) вже будувала люксовий лімо-кросовер Atulux на базі пікапа RAM 1500 Crew Cab з 5,7-літровим V8 HEMI потужністю 408 кінських сил. Цього разу автомобіль також може мати платформу від існуючої моделі, хоча й не ясно, якої саме.

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