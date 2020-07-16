Новий бейдж першим отримав електричний кросовер Nissan Ariya.

У презентаційному відеоролику обігрується символічний зміст оригінального логотипу Nissan і перехід до нового. Першим символом марки був напис назви на тлі червоного кола – світанкового сонця. З новим лого Nissan входить у “новий день”.

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Перший логотип Nissan еволюціонував у знайомий нам сьогодні контурний симовл – напис та коло. У новому прочитанні навіть від кола залишились лише контури.

Японці кажуть, що розірване коло символізує “цифрові зміни в суспільстві, що відбулися за останні 20 років”.

Фото: оригінальний, сучасний і новий логотипи Nissan / Nissan

Нова емблема Nissan вже прикрасила найсвіжішу новинку марки – електричний кросовер Ariya, представлений учора. Слідом за ним, новий логотип отримають усі моделі Nissan.

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