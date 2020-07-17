В Украине рынок электромобилей и гибридов стремительно развивается, однако карантин и связанные с ним ограничения внесли свои коррективы.

Исследовательское агентство IRS Group подготовило 30-ю ежемесячную инфографику по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями, по состоянию на 01.07.2020 года.

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Эксперты назвали три ключевых вывода за июнь:

1. Регистрации вышли на передкарантинний уровень и в июне даже значительно опережают показатели прошлого года.

2. В электромобилях Nissan потерял 2% доли, Tesla наоборот добавила 2%.

3. Несколько уменьшился средний возраст автомобилей.