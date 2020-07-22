Генеральный директор Tesla приобрел 1,69 миллиона опционов по $350 за акцию, в то время как их стоимость на бирже сегодня составляет $1 594.

Благодаря тому, что средняя рыночная стоимость Tesla превысила 150 миллиардов долларов в течение шести месяцев, Маск получил возможность приобрести часть акций своей компании по выгодной цене.

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Уже второй раз Маск воспользовался возможностью и выкупил часть акций своей компании. В общем законодательством предусмотрена возможность проводить подобные операции только 12 раз.

Общая капитализация бренда Tesla пока примерно на 300 миллиардов долларов выше любого другого автопроизводителя мира. Фактически, Tesla стоит дороже Volkswagen, Toyota и Hyundai вместе взятых. Это несмотря на то, что акции Tesla во вторник упали в цене почти на 5%.

И даже прибыль Илона Маска тускнеет перед суммой, которую заработал за один день гендиректор Amazon Джефф Безос: акции компании в понедельник подскочили в цене на 7%, а бизнесмен стал богаче на 13 миллиардов долларов. По сообщению Bloomberg, к 2026 году Безос станет первым триллионером в мире.

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