Оскільки автомобіль перетворюється на великий комп'ютер, то найбільш перспективна галузь автомобілебудування – це IT-технології.

"В сучасному автомобілі використовується близько 100 мільйонів програмних кодів, які працюють в різноманітних електронних приладах. Тому на сьогодні саме розробка програмного забезпечення для функціонування автомобіля стає головним завданням виробників автомобілів та автокомпонентів, – розповів на щорічній пресконференції Bosch в Києві Віталій Бульда, Генеральний директор ТОВ "Роберт Бош Лтд". – І я бачу Україну серед країн, в якій є фахівці з розробки таких рішень для автопромисловості. Три дні тому Bosch оголосив, що створює окремий бізнес-юніт, який буде працювати над поєднанням програмного забезпечення з електронними пристроями. Компанія інвестуватиме в цей підрозділ по 3 мільярди євро на рік, адже бачить у цьому напрямку найбільшу перспективу".

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Окрім того, на пресконференції розповіли про найближчі плани компанії Bosch в інших напрямках. Зокрема, Ханс'юрген Оверштольц, Президент Групи Bosch в нашому регіоні, розповів про перспективи дизельних двигунів. На переконання представника Bosch, якщо порівняти загальну ефективність дизельних двигунів з іншими силовими агрегатами, від виробництва до експлуатації, то дизель виглядає ще досить привабливо. Саме тому Bosch продовжує працювати над розвитком цього виду двигуна.

Директор департаменту автомобільних запчастин та обладнання ТОВ "Роберт Бош Лтд" Володимир Матусевич зазначив, що “канал збуту запчастин через мережу СТО "Бош Автосервіс" зараз забезпечує 15% товарообігу частин. Але є мета збільшити його до 20-25%. Тож ми зацікавлені в розширенні мережі, робимо її більш цікавою для інвесторів та партнерів. На початку року у нас були плани з розширення мережі, і протягом карантину ці плани не змінились – ми плануємо відкрити 5-6 станцій. Але змінився час їх запуску. Окрім того, мережа потребує постійного удосконалення, для цього проводимо регулярні аудити. Якщо якийсь з партнерів не дотягує до рівня "Бош", ми розробляємо програми для збереження нашого партнерства, але коли це не виходить, то виключаємо їх з мережі. Тож зараз працює 109 станцій, однак скільки залишиться до кінця року, стане відомо за результатами аудиту”.

Також в структурі "Роберт Бош Лтд" працює завод з відновлення стартерів та генераторів у Краківці (Львівська область). Вони приводять до робочого стану вживані електроприлади з усього світу, в том у числі ті, які вже давно не випускаються виробниками комплектуючих. "Оскільки логістика розвивається в усьому світі, а для її роботи потрібні вантажівки, необхідність у ремонті цих компонентів не зменшується, – наголосив Віталій Бульда. – Тож робота українського заводу Bosch залишається потрібною".

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Загалом компанія Bosch у 2019 р. досягла рівню продажів в Україні 121 млн євро, що на 34 відсотки більше ніж у 2018 р. Сьогодні Bosch в Україні нараховує близько 357 співробітників, у т.ч. працівників неконсолідованих компаній. "Bosch Україна" є одним із лідерів у постачанні промислового обладнання, опалювальної техніки та одним із найбільших у країні постачальників рішень для автомобільної промисловості і ринку запасних частин, електроінструментів та побутової техніки.

"Незважаючи на те, що ми очікуємо на складний рік і в Україні через ситуацію, що склалася, ми залишаємося відданими місцевому ринку та його довгостроковому потенціалу, - сказав Віталій Бульда. – Ми продовжуємо вести активну діяльність і у час пандемії: проєкти реалізуються, замовлення відвантажуються. Звичайно, керуємося принципом відповідального бізнесу та дотримуємося усіх заходів безпеки".

Усі напрями бізнес-секторів Bosch в Україні продемонстрували позитивну динаміку розвитку у 2019 році. Сектор “Мобільні рішення” (Mobility Solutions), який представлений підрозділом “Автомобільні Запчастини та Обладнання” (Automotive Aftermarket) завершив 2019 рік зі зростанням продажів на 13% більше, ніж минулого року. Мережа “Bosch Авто Сервіс” залишається найбільшою незалежною мережею станцій технічного обслуговування автомобілів в Україні. На сьогодні вона об’єднує 109 станцій: 93 станції “Bosch Авто Сервіс” (Bosch Car Service) та 16 станцій “Bosch Дизель Центр” (Bosch Diesel Centre). У 2019 році була проведена тотальна й поглиблена перевірка-аудит мережі СТО “Бош Авто Сервіс”, за результатами якої, середній рівень якості за міжнародними стандартами компанії Bosch складає 93%. Це найвищий показник у регіоні.

Нагадаємо, що Bosch представила власний електричний велосипед.