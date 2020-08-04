Свічки запалювання можуть багато "розповісти" про стан двигуна. Але їх "свідчення" потрібно вміти правильно розгадати. Без практики і досвіду точна діагностика двигуна за станом свічок запалювання неможлива, але деякі висновки можна зробити, просто оцінивши колір старих свічок.

Коли потрібне втручання

Свічки запалювання в бензиновому двигуні є витратним матеріалом. Регламент їх заміни, як правило, прописаний в сервісній книзі. Тривалість життя свічок варіюється в досить широких межах – від 15 тис. км на деяких бюджетних моделях Renault, до 100 тис. км на більшості V-подібних і опозитних моторів японських автовиробників. Варто відзначити, що при встановленні ГБО й експлуатації авто на газу свічки слід міняти частіше, ніж вказано у регламенті. В асортименті компанії Bosch є свічки, рекомендовані для автомобілів з газовими установками.

Між плановими замінами свічок іноді все ж потрібна їх перевірка. Як правило, це пов'язано з пропусками запалювання в одному або декількох циліндрах або відмовою двигуна при запуску. Також може знадобитися їх діагностика у випадку зниження потужності двигуна, збільшення витрати палива або в ситуації, коли авто починає смикатися при розгоні.

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Нормальний стан

Відкрутивши свічки, погляньте на колір їх нижньої частини, що знаходиться в циліндрі. Виходячи з якості вітчизняного пального, легкий рудувато-бурий нагар є нормальним. При цьому важливо, щоб свічки, викручені з усіх циліндрів, мали однаковий колір. На білій порцеляновій частині не повинно бути ніяких смуг або іржі.

Відстань між центральним і бічним електродом має бути в межах 0,6 – 1,2 мм. Якщо електродів кілька (2, 3 або 4) відстань може бути меншою. При цьому центральний електрод повинен мати круглу форму – овал. Трикутник або квадрат говорять про сильний знос свічки.

У двигунів, що працюють на газу, як правило, нагар на свічках ледь помітний. Але він теж рудо-бурого кольору.

Чорний оксамит або глянець?

Чорний оксамитовий нагар говорить про занадто багату паливну суміш. Порушена пропорція – пального в циліндр надходить більше, ніж потрібно. Причин такого явища може бути безліч – від забитого повітряного фільтра до несправності паливних форсунок.

Чорний глянсовий нагар – свідчення згоряння моторної оливи в циліндрах двигуна. Як правило, це свідчить про знос циліндропоршневої групи. Також це може бути пов'язано з використанням моторної оливи, що не підходить для конкретного двигуна.

Білі і руді

Одна біла, абсолютно чиста, немов нова, свічка (якщо вона проїхала більше тисячі кілометрів) – ознака попадання охолоджуючої рідини в камеру згоряння. Як правило, про таку несправності говорять не тільки свічки, а й інші "захворювання" системи охолодження – перегрів і розрив патрубків.

Яскравий рудий, майже помаранчевий нагар говорить про наявність в пальному великої кількості присадок низької якості. Необхідно змінити АЗС.

Ризики та помилки

Якщо є сумніви в працездатності свічок – їх слід замінити на нові. При цьому важливо пам'ятати, що вкручувати на місце старі свічки категорично не рекомендується. Це помилка, яка може призвести до негативних наслідків, наприклад, пропусків.

"У Bosch ми не рекомендуємо використовувати повторно вже викручені свічки, а замінювати виключно на нові" – коментує Мар'ян Смук, продукт-фахівець Bosch зі свічок запалювання.

Дуже важливо правильно підібрати свічки. Незважаючи на зовнішню схожість, у них є багато параметрів, які потрібно враховувати. Для підбору можна скористатися каталогом Bosch.

Для демонтажу і монтажу свічок запалювання необхідно володіти достатнім досвідом. Важливо не пошкодити високовольтні дроти або котушки запалювання при знятті. Категорично не варто заламувати свічку або впускати щось стороннє в циліндр. Також важливо точно дозувати зусилля при вкручуванні нових свічок – для цього потрібно користуватися динамометричним ключем.

Рекомендації Авто 24

Довірити процедуру заміни свічок запалювання краще професіоналам. Рекомендуємо звертатися на СТО мережі "Бош Авто Сервіс", працівники яких пройшли необхідне навчання і при заміні свічок зможуть дати важливі рекомендації з діагностики або подальшої експлуатації автомобіля. Записатися на технічне обслуговування автомобіля можна за єдиним телефонним номером 0 800 213 203 або на сайті Bosch.

Нагадаємо, що у Bosch вважають, що Україна може зайняти суттєве місце в автомобілебудуванні.