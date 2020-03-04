Фільтри - найбрудніші частини автомобіля. Вони потребують заміни набагато частіше, ніж будь-які інші деталі. До вибору та встановлення фільтрів варто ставитися з особливою увагою, оскільки "ціна" помилки може виявитися дуже високою – поломка двигуна або всієї паливної системи. Встановити якісний фільтр набагато вигідніше, ніж ремонтувати дороге обладнання.

У сучасних автомобілях, за рідкісним винятком, встановлено чотири фільтри: масляний, паливний, повітряний і салонний. Безумовно, конструкції автомобілів бувають різні. У деяких з них може бути відсутнім фільтр салону, у інших їх два, в V-образних двигунах передбачено два повітряних фільтра і т.д. Паливний фільтр буває об'єднаний в один вузол насосом і встановлений у баці.

Виробників автомобільних фільтрів багато, тому не завжди легко зробити правильний вибір. Щоб не помилитися і не піддавати ризику свій автомобіль, віддавати перевагу рекомендуємо перевіреному бренду з досвідом та історією. У цьому плані вигідно відрізняється один з лідерів світового ринку фільтрів – компанія Bosch. Саме вона в далекому 1930 році розробила перший паливний фільтр, який захищав систему впорскування дизельних, а пізніше і бензинових двигунів від небажаних домішок. 90 років досвіду в створенні і поліпшенні фільтрів для всіх важливих систем автомобіля – вагомий аргумент щодо цього бренду.

Завоювати лідерські позиції на ринку фільтрів компанії Bosch вдалося завдяки унікальним технологіям. Наприклад, повітряні фільтри Bosch виконані з синтетичного мікропористого матеріалу, просоченого спеціальним смоляним складом. Така конструкція дозволяє вловлювати найдрібніші фракції твердих частинок. У масляних фільтрах теж використовуються унікальні розробки, що дозволяють затримувати найдрібніші частинки зносу, домішок і шлаків. Паливні фільтри здатні працювати з будь-яким видом палива, в тому числі спиртового і біодизеля. А технологія Filter+, яка застосовується для фільтрів салону, є найефективнішим захистом здоров'я водія і пасажирів.

Для кожного конкретного автомобіля виробник встановлює свої, чітко регламентовані терміни заміни фільтрів. Відступати від цих рекомендацій можна, але лише в бік зменшення періоду експлуатації чи пробігу. Перевищення інтервалів заміни фільтрів або використання неякісних фільтрів може привести до сумних наслідків. Яких? Давайте розберемося.

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Масляний

У зовсім старих автомобілях зустрічалися масляні фільтри відцентрового типу, які при кожній заміні масла вимагали чищення і промивання. Такі технології вже давно не застосовуються. Сучасні масляні фільтри діляться на два види: у власному корпусі або у вигляді вставки (картриджа). Перші дорожчі та відрізняються наявністю не лише власного корпусу, але і зворотного та перепускного клапанів, що підвищують функціональність фільтра.

Міняти масляний фільтр необхідно при кожній заміні масла, адже він затримує в собі частинки зносу, сажі, бруду та інших шкідливих для двигуна субстанцій. Його несвоєчасна заміна веде до підвищеного зносу деталей, що труться. Використання неякісного масляного фільтра може призвести не тільки до прискореного зносу, але і дуже швидкої поломці мотора. Якщо виникнуть думки купити для свого автомобіля дешевий фільтр від сумнівного виробника або просто підробку, поцікавтеся, скільки коштує капітальний ремонт мотора. Адже економія кількох гривень може обернутися витратами в кілька тисяч доларів.

Повітряний

Повітряний фільтр двигуна має величезне значення як з точки зору ресурсу мотора, так і витрати палива. Використання неякісного фільтра, який не здатний затримувати абразивні частинки пилу, веде до прискореного зносу двигуна. Їзда з забитим повітряним фільтром призводить до підвищеної витрати палива і швидко виводить з ладу турбокомпресор.

На думку більшості автовиробників, ресурс повітряного фільтра вдвічі більших, ніж масляного. Саме тому його рекомендують міняти через одне ТО. Але у наших умовах це не завжди вірно. Щоб добре забити брудом повітряний фільтр, досить "прохопити" кілька кілометрів по куряві, поїздити кілька тижнів з невеликою швидкістю в період рясного виділення тополиного пуху. Або, що найгірше, заїхати в глибоку калюжу і намочити повітряний фільтр.

Після таких “пригод” заміна повітряного фільтра необхідна, незважаючи на регламент. Особливу чутливість до експлуатації з забитим повітряним фільтром мають автомобілі, оснащені турбонаддувом. Нестача повітря швидко виводить турбіну з ладу, а ремонтувати її – заняття недешеве.

Від ідеї "почистити" повітряний фільтр рекомендуємо одразу ж відмовитися. Вибивати, пилососити, мити або просто витрушувати бруд з фільтра – абсолютно марне і ризиковане заняття. Це не лише не очистить фільтр, але може, навпаки, – погіршити його роботу, оскільки частинки бруду і пилу ще сильніше проникнуть всередину фільтра, що позначиться на затримці повітряного потоку крізь фільтр і як підсумок – на якості повітряно-паливної суміші в двигуні.

Паливний

Якщо в автомобілі встановлений окремий паливний фільтр, більшість автовиробників рекомендує міняти його разом з повітряним, тобто через одне ТО. І ця рекомендація оптимальна з точки зору збереження ресурсу паливної системи й двигуна в цілому. Вийнятки бувають лише у випадку заправки неякісним паливом або ремонту паливної системи. Тоді потрібно чистка паливного бака і заміна паливного фільтра.

Фільтруючі елементи, інтегровані в корпус паливного насоса, встановленого в бензобаку, вимагають заміни набагато рідше. Їх нормальний ресурс – 60-100 тис.км пробігу. Але у випадку заправки неякісним пальним вони можуть зажадати заміни набагато раніше.

Несвоєчасна заміна паливного фільтра веде до підвищеної витрати палива, істотного падіння потужності й виходу з ладу компонентів паливної системи. Останній пункт особливо актуальний для дизельних автомобілів. Навіть незначні дефекти паливного фільтра, пов'язані не лише з дотриманням регламенту його заміни, але і з якістю самого фільтра, можуть призвести до досить дорогих ремонтів паливної апаратури.

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Салонний фільтр

Найціннішим для людини є наше здоров'я, і в першу чергу – чистота повітря, яким ми дихаємо. Екологічна обстановка в містах, смог і пил здатні не лише викликати алергію, чхання і кашель, але створити куди більш глобальні проблеми для здоров'я. Тому економити на салонному фільтрі не варто.

Часто для одного і того ж автомобіля є кілька варіантів салонного фільтра – вугільний і звичайний. Перший коштує дорожче, але здатний нейтралізувати запахи автомобілів, що димлять і коптять. Звичайний фільтр запахи не ліквідує, але здатний затримувати пил, пилок, тополиний пух та інші літаючі в повітрі субстанції.

Унікальна технологія Filter+ від Bosch буде дуже корисна людям зі схильністю до алергічних реакцій. Такі фільтри не лише нейтралізують запахи, але й здатні затримувати алергени і бактерії. Вони особливо актуальні навесні, в періоди ослаблення імунітету і посиленого виділення пилку, запахів та інших факторів, які впливають на алергічні реакції.

Несвоєчасна заміна фільтру салону призводить до появи неприємного запаху в машині й істотного погіршення інтенсивності обдування. За вологої погоди це буває небезпечно, оскільки запітнілі скла сильно погіршують огляд.

Рекомендації Авто 24

Перше, що слід знати про фільтри – рекомендований автовиробником інтервал їх заміни. Друге – бути впевненим в якості фільтрів, правильному їх підборі та установці. Для коректного підбору фільтрів та їх кваліфікованої заміни рекомендуємо звертатися на СТО мережі «Бош Авто Сервіс». Записатися на технічне обслуговування автомобіля можна за єдиним телефонним номером 0 800 213 203 або на сайті www.boschcarservice.com/ua/uk.