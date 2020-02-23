При всіх плюсах у сучасного дизеля є кілька мінусів, і один з них – сажовий фільтр. Начебто і не найважливіший компонент, але коли заб'ється – машина просто не їде. Що з ним робити?

Сажовий фільтр очищає дизельний вихлоп від одного зі шкідливих залишків – частинок чорного вуглецю, продукту неповного згоряння палива і мастила. В англійській літературі цей елемент називається DPF (Diesel Particulate Filter), а французькі автовиробники називають його FAP (Filtre a Particules), і те й інше означає фільтр частинок.

Після введення екологічних норм Євро 4 в 2005 році легкові дизелі на території Європи стали оснащувати фільтром сажі.

Фільтр являє собою керамічний вкладиш пористої структури з дрібними наскрізними каналами. Частинки сажі розміром менше мікрона осідають на її поверхні. Частина з них згодом догоряють, перетворюючись на вуглекислий газ і інші речовини, частина залишається на кераміці.

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Такий фільтр, на відміну від інших, які застосовуються на сучасному автомобілі, по суті багаторазовий. Конструктори передбачили заходи для того, щоб фільтр служив якомога довше. Стан DPF контролюють датчики температури і тиску. Якщо блок управління зауважує, що фільтр перегрівається або що тиск в вихлопному тракті перед ним наростає, електроніка робить висновок, що фільтр забився. І дає команду на самоочищення.

Самоочищення фільтру сажі

Є два типи самоочищення фільтру сажі. Перша застосовується зазвичай на німецьких силових агрегатах, вона випалює сажу, що залишилася в порах фільтру, шляхом нагрівання до температури 600о – 800оС. Для цього в циліндри подається збільшена порція палива, і температура вихлопних газів на час (близько 10 хвилин) піднімається.

Система вихлопу сучасного дизеля, як і бензинового легковика, має каталізатор, а додатково ще і фільтр сажі з саморегенерацією.

Друга система очищення сажового фільтру спочатку зустрічалася лише на дизелях французького виробництва, тому в народі її стали називати FAP. Вона передбачає автоматичне впорскування в циліндри спеціальної рідини під назвою Eolys – каталізатора, який допомагає сажі вигоріти без підвищення температури, вже при 400оС. (Не плутати з Adblue!)

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Водій не завжди знає, в який момент його вихлопна система проходить процедуру самоочищення, хоча зазвичай це супроводжується підвищеним виділенням диму з вихлопної труби. Очищення має відбуватися при рівномірному русі на оборотах вище середніх, тобто в ідеалі – на заміському шосе, але якщо машина в такі поїздки відправляється рідко, нормально очистити фільтр не вдається.

Проблеми самоочищення

Залежно від режиму експлуатації, якості палива і мастила, система регенерації фільтру сажі активується кожні 1500 – 5000 км. Але коли фільтр досить старий, все більше сажі залишається в ньому невидаленною, і електроніка вмикає самоочищення все частіше. Це можна зробити і примусово в умовах СТО. Але після великого пробігу – зазвичай за 200 тис. км – фільтр доводиться міняти: його пори врешті-решт опиняються геть забитими тим, що прийнято називати сажею.

Фільтр сажі дизельного авто рано чи пізно перестає очищатися і забивається. У такому випадку його доводиться міняти або видаляти.

Заміна обходиться недешево, не одну сотню в твердій валюті, тому вітчизняні водії дизелів намагаються знайти альтернативне вирішення питання. Наприклад, вдаються до промивання фільтра якоюсь чудодійної рідиною, яка справді може допомогти, але ненадовго.

До слова, деякі не дуже уважні водії дизелів згадують про необхідність наповнювати бачок з Eolys, тільки коли фільтр виявляється безнадійно забитим. Якщо ви хочете зберегти ваш фільтр сажі на довший термін, потрібно стежити за справністю системи постійно.

Видалити фільтр сажі і перепрошити під його відсутність електроніку коштує чималих грошей, але це дешевше, ніж купувати новий.

Радикальний спосіб – видалення забитого фільтра з його корпусу з наступним зварюванням розрізаних половинок. При такому підході потрібно також внести корекцію в програму управління системою живлення, щоб електронний мозок міг нормально сприймати відсутність різниці температур і тиску на вході в порожній корпус фільтра і на виході з нього. В результаті плата за таку "ампутацію" теж може вийти значною – в кілька тисяч гривень.

Рекомендація Авто24

Який спосіб вирішення проблеми забитого фільтру сажі вибрати, кожен водій нехай вирішує сам. А ми хотіли б дати пораду тим, хто тільки збирається купити автомобіль з дизелем екологічного класу Euro 4 і вище. Так, володіючи машиною з дизелем, заманливо економити на паливі. Але потрібно враховувати, що утримувати сучасний дизель – та особливо старий – не так вже й дешево. Якщо не купувати спеціальні мастила, пальне з низьким вмістом сірки, не промивати вчасно форсунки і не стежити за станом фільтру сажі, вся економія на паливі може бути зведена нанівець.

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