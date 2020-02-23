При всех плюсах у современного дизеля есть несколько минусов, и один из них – сажевый фильтр. Вроде бы и не самый важный компонент, но когда забьется – машина просто не едет. Что с ним делать?

Сажевый фильтр очищает дизельный выхлоп от одной из вредных оставляющих – частиц черного углерода, продукта неполного сгорания топлива и масла. В английской литературе этот элемент называется DPF (Diesel Particulate Filter), а французские автопроизводители имеют его FAP (Filtre a Particules), и то и другое означает фильтр частиц.

После введения экологических норм Евро 4 в 2005 году легковые дизели на территории Европы стали оснащать сажевым фильтром.

Фильтр представляет собой керамический вкладыш пористой структуры с мелкими сквозными каналами. Частицы сажи размером менее микрона оседают на их поверхности. Часть из них впоследствии догорают, превращаясь в углекислый газ и другие вещества, часть остается на керамике.

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Такой фильтр, в отличие от других применяющихся на современном автомобиле, по сути многоразовый. Конструкторы предусмотрели меры для того, чтобы фильтр служил как можно дольше. Состояние DPF контролируют датчики температуры и давления. Если блок управления замечает, что фильтр перегревается или что давление в выхлопном тракте перед ним нарастает, электроника делает вывод, что фильтр забился. И дает команду на самоочистку.

Самоочистка сажевого фильтра

Есть два типа самоочистки сажевого фильтра. Первая применяется обычно на немецких силовых агрегатах, она выжигает оставшуюся в порах фильтра сажу путем нагрева до температуры 600о – 800о С. Для этого в цилиндры подается увеличенная порция топлива, и температура выхлопных газов на время (около 10 минут) поднимается.

Система выхлопа современного дизеля, как и бензиновой легковушки, имеет катализатор, а дополнительно еще и сажевый фильтр с саморегенерацией.

Вторая система очистки сажевого фильтра поначалу встречалась на лишь дизелях французского производства – почему ее в народе и стали называть FAP. Она предусматривает автоматический впрыск в цилиндры специальной жидкости под названием Eolys – катализатора, который помогает саже выгореть без повышения температуры, уже при 400оС. (Не путать с Adblue!)

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Водитель не всегда знает, в какой момент его выхлопная система проходит процедуру самоочистки, хотя обычно это сопровождается повышенным дымлением из выхлопной трубы. Очистка должна происходить при равномерном движении на оборотах выше средних, т.е. в идеале - на загородном шоссе, но если машина в такие поездки отправляется редко, нормально очистить фильтр не удается.

Проблемы самоочистки

В зависимости от режима эксплуатации, качества топлива и масла система регенерации сажевого фильтра активируется каждые 1500 – 5000 км. Но когда фильтр достаточно стар, все больше сажи остается в нем неудаленными, и электроника включает самоочистку все чаще. Это можно сделать и принудительно в условиях СТО. Но после большого пробега – обычно за 200 тыс. км – фильтр приходится менять: его поры в конце концов оказываются напрочь забитыми тем, что принято называть сажей.

Сажевый фильтр дизельного авто рано или поздно перестает очищаться и забивается. В таком случае его приходится заменять или удалять.

Замена обходится недешево, не одну сотню в твердой валюте, поэтому отечественные дизелеводы пытаются найти альтернативное решение вопроса. Например, прибегают к промывке фильтра некоей чудодейственной жидкостью, которая в самом деле может помочь, но ненадолго.

К слову, некоторые не особенно внимательные водители дизелей вспоминают о необходимости наполнять бачок с Eolys, только когда фильтр оказывается безнадежно забит. Если вы хотите сохранить ваш сажевый фильтр на более долгий срок, нужно следить за исправностью системы постоянно.

Удалить сажевый фильтр и перепрошить под его отсутствие электронику стоит немалых денег, но это дешевле, чем покупать новый.

Радикальный способ – удаление забитого фильтра из его корпуса с последующей сваркой разрезанных половинок. При таком подходе нужно также внести коррекцию в программу управления системой питания, чтобы электронный мозг мог нормально воспринимать отсутствие разницы температур и давления на входе в пустой корпус фильтра и на выходе из него. В итоге плата за такую “ампутацию” тоже может выйти внушительной – в несколько тысяч гривен.

Рекомендация Авто24

Какой способ решения проблемы забитого сажевого фильтра выбрать, каждый водитель пусть решает сам. А мы хотели бы дать совет тем, кто только собирается купить автомобиль с дизелем экологического класса Euro 4 и выше. Да, владея машиной с дизелем, заманчиво экономить на топливе. Но нужно учитывать, что содержать современный дизель – и в особенности подержанный – не так уж и дешево. Если не покупать специальные масла, топливо с низким содержанием серы, не промывать вовремя форсунки и не следить за состоянием сажевого фильтра, вся экономия на топливе может быть сведена на нет.

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