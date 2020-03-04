Фильтры – самая грязная часть автомобиля. Они нуждаются в замене гораздо чаще, чем любые другие детали. К выбору и установке фильтров стоит относиться с особым вниманием, так как цена ошибки может оказаться очень высокой – поломка двигателя или всей топливной системы. Установить качественный фильтр гораздо выгоднее, чем ремонтировать дорогостоящее оборудование.

В современных автомобилях, за редким исключением, установлено четыре фильтра: масляный, топливный, воздушный и салонный. Безусловно, конструкции автомобилей бывают разные. У некоторых из них может отсутствовать фильтр салона, у других – их два, в V-образных двигателях предусмотрено два воздушных фильтра и т.д. Топливный фильтр бывает объединен в один узел насосом и установлен в баке.

Производителей автомобильных фильтров много, поэтому не всегда легко сделать правильный выбор. Чтобы не ошибиться и не подвергать риску свой автомобиль, отдавать предпочтение рекомендуем проверенному бренду с опытом и историей. В этом плане выгодно отличается один из лидеров мирового рынка фильтров – компания Bosch. Именно она в далеком 1930 году разработала первый топливный фильтр, который защищал систему впрыска дизельных, а позже и бензиновых двигателей от нежелательных примесей. 90 лет опыта в создании и улучшении фильтров для всех важных систем автомобиля – весомый аргумент в сторону этого бренда.

Завоевать лидерские позиции на рынке фильтров компании Bosch удалось благодаря уникальным технологиям. К примеру, воздушные фильтры Bosch выполнены из синтетического микропористого материала, пропитанного специальным смоляным составом. Такая конструкция позволяет улавливать мельчайшие фракции твердых частиц. В масляных фильтрах тоже используются уникальные разработки, позволяющие задерживать мельчайшие частицы износа, примесей и шлаков. Топливные фильтры способны работать с любым видом топлива, в том числе спиртового и биодизеля. А технология Filter+, применяемая для фильтров салона, является самой эффективной защитой здоровья водителя и пассажиров.

Для каждого конкретного автомобиля производитель устанавливает свои, четко регламентированные сроки замены фильтров. Отступать от этих рекомендаций можно, но только в сторону уменьшения периода эксплуатации ли пробега. Превышение интервалов замены фильтров или использование некачественных фильтров может привести к печальным последствиям. Каким? Давайте разберемся.

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Масляный

В совсем старых автомобилях встречались масляные фильтры центробежного типа, которые при каждой замене масла требовали чистки и промывки. Такие технологии уже давно не применяются. Современные масляные фильтры делятся на два вида: в собственном корпусе либо в виде вставки (картриджа). Первые дороже и отличаются наличием не только собственного корпуса, но и обратного и перепускного клапанов, повышающих функциональность фильтра.

Менять масляный фильтр необходимо при каждой замене масла, ведь он задерживает в себе частицы износа, сажи, грязи и прочих вредных двигателю субстанций. Его несвоевременная замена ведет к повышенному износу трущихся деталей. Использование некачественного масляного фильтра может привести не только к ускоренному износу, но и очень быстрой поломке мотора. Если возникнут мысли купить для своего автомобиля дешевый фильтр от сомнительного производителя или просто подделку, поинтересуйтесь, сколько стоит капитальный ремонт мотора. Ведь экономия пары гривен может обернуться затратами в несколько тысяч долларов.

Воздушный

Воздушный фильтр двигателя имеет огромное значение как с точки зрения ресурса мотора, так и расхода топлива. Использование некачественного фильтра, который не способен задерживать абразивные частички пыли, ведет к ускоренному износу двигателя. Езда с забитым воздушным фильтром приводит к повышенному расходу топлива и быстро выводит из строя турбокомпрессор.

По мнению большинства автопроизводителей, ресурс воздушного фильтра в два раз больше, чем масляного. Именно поэтому его рекомендуют менять через одно ТО. Но в наших условиях это не всегда верно. Чтобы хорошенько забить грязью воздушный фильтр, достаточно «прохватить» несколько километров по пыльной грунтовке, поездить несколько недель с небольшой скоростью в период обильного выделения тополиного пуха. Или, что хуже всего, заехать в глубокую лужу и намочить воздушный фильтр.

После таких приключений замена воздушного фильтра необходима, несмотря на регламент. Особой чувствительностью к эксплуатации с забитым воздушным фильтром обладают автомобили, оснащенные турбонаддувом. Недостаток воздуха быстро выводит турбину из строя, а ремонтировать ее – занятие недешевое.

От идеи «почистить» воздушный фильтр рекомендуем сразу же отказаться. Выбивать, пылесосить, мыть или просто вытряхивать грязь из фильтра – абсолютно бесполезное и рискованное занятие. Это не только не очистит фильтр, но и может наоборот ухудшить его работу, так как частицы грязи и пыли ещё сильнее проникнут внутрь фильтра, что скажется на задержке воздушного потока сквозь фильтр и как итог – на качестве воздушно-топливной смеси в двигателе.

Топливный

Если в автомобиле установлен отдельный топливный фильтр, большинство автопроизводителей рекомендует менять его вместе с воздушным, то есть через одно ТО. И эта рекомендация оптимальна с точки зрения сохранения ресурса топливной системы и двигателя в целом. Исключения бывают лишь в случае заправки некачественным топливом или ремонта топливной системы. Тогда требуется чистка топливного бака и замена топливного фильтра.

Фильтрующие элементы, интегрированные в корпус погружного топливного насоса, установленного в бензобаке, требуют замены гораздо реже. Их нормальный ресурс – 60-100 тыс. км пробега. Но в случае заправки некачественным топливом они могут потребовать замены гораздо раньше.

Несвоевременная замена топливного фильтра ведет к повышенному расходу топлива, существенному падению мощности и выходу из строя компонентов топливной системы. Последний пункт особенно актуален для дизельных автомобилей. Даже незначительные дефекты топливного фильтра, связанные не только с соблюдением регламента его замены, но и с качеством самого фильтра, могут привести к весьма дорогим ремонтам топливной аппаратуры.

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Салонный фильтр

Самым ценным для человека является наше здоровье, и в первую очередь – чистота вдыхаемого воздуха. Экологическая обстановка в городах, смог и пыль способны не только вызвать аллергию, чихание и кашель, но создать куда более глобальные проблемы для здоровья. Поэтому экономить на салонном фильтре не стоит.

Часто для одного и того же автомобиля есть несколько вариантов салонного фильтра – угольный и обычный. Первый стоит дороже, но способен нейтрализовать запахи дымящих и коптящих автомобилей. Обычный фильтр запахи не ликвидирует, но способен задерживать пыль, пыльцу, тополиный пух и прочие летающие в воздухе субстанции.

Уникальная технология Filter+ от Bosch будет очень полезна людям со склонностью к аллергическим реакциям. Такие фильтра не только нейтрализуют запахи, но и способны задерживать аллергены и бактерии. Они особенно актуальны весной, в периоды ослабления иммунитета и усиленного выделения пыльцы, запахов и прочих факторов влияющих на аллергические реакции.

Несвоевременная замена фильтра салона приводит к появлению неприятного запаха в салоне и существенному ухудшению интенсивности обдува. При влажной погоде это бывает опасно, поскольку запотевшие стекла сильно ухудшают обзор.

Рекомендации Авто 24

Первое, что следует знать о фильтрах – рекомендованный автопроизводителем интервал их замены. Второе – быть уверенным в качестве фильтров, правильном их подборе и установке. Для корректного подбора свечей зажигания и их квалифицированной замены рекомендуем обращаться на СТО сети «Бош Авто Сервис». Записаться на техническое обслуживание автомобиля можно по единому телефонному номеру 0 800 213 203 или на сайте www.boschcarservice.com/ua/uk.