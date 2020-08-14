Уловки не помогли уйти от ответственности.

Еще в июне водитель этого авто Toyota Camry нарушил скоростной режим, что зафиксировали камеры автоматической фиксации в Киеве. Нарушение произошло на Северном мосту – скорость была 85 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Об этом рассказывает заместитель патрульной полиции Алексей Билошицкий на ФБ.

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Автовладельцу поступил штраф, который он оплатил. И вроде все нормально. Но в следующий раз, когда камеры зафиксировали этот же автомобиль за превышение скорости (в августе на Краснозвездном проспекте столицы он двигался со скоростью 78 км/ч, где разрешено 50 км/ч), то номера Toyota Camry были закрыты темной пленкой.

Видимо, водитель надеялся, что камеры не узнают номерной знак, но система распознала и в таком виде. Поэтому водитель получил еще один штраф.

Алексей Билошицкий напомнил, что за любые манипуляции с номерными знаками предусмотрена ответственность – по ч.6. 121 КУоАП (штраф 170 грн, а за повторность нарушения штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового). Экипажи патрульной полиции ориентированы, в том числе на выявление таких правонарушений.

Напомним, что МВД закупит еще 200 камер автофиксации.