Червень став першим повним місяцем роботи камер автофіксації. За цей період аварійність на дорогах Київської області збільшилась на 26,4%.

Камери автофіксації працюють зараз лише у місті Києві та в межах Київської області. Результат їх роботи, у плані зменшення аварійності, виявися невтішним – кількість ДТП не змінилась або навіть зросла.

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Якщо довіряти офіційній статистиці Національної поліції, то в червні 2020 року на дорогах Київської області було скоєно 1280 ДТП з потерпілими, що на 26,4% більше, ніж у попередній період. Загинуло 20 людей, травмовано 191 особу.

В місті Києві у червні аварійність збільшилась на 0,9%, тобто майже не змінилась. За перший літній місяць у столиці сталось 3163 ДТП. Загинуло 7 людей, травмовано 207 осіб.

Нагадаємо, що за 30 днів роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху на рахунки державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень і 98 копійок. При цьому близько половини власників авто не платять штрафи з камер. За перший місяць сплачено 219 040 штрафів з 398 410 оформлених.

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