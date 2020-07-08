Июнь стал первым полным месяцем работы камер автофиксации. За этот период аварийность на дорогах Киевской области увеличилась на 26,4%.

Камеры автофиксации работают сейчас только в городе Киеве и в пределах Киевской области. Результат их работы, в плане уменьшения аварийности, оказался неутешительным – количество ДТП не изменилась и даже возросло.

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Если доверять официальной статистике Национальной полиции, то в июне 2020 года на дорогах Киевской области было совершено 1 280 ДТП с пострадавшими, что на 26,4% больше чем за предыдущий период. Погибли 20 человек, травмирован 191 человек.

В городе Киеве в июне аварийность увеличилась на 0,9%, то есть не изменилась. За первый летний месяц в столице произошло 3 163 ДТП. Погибли 7 человек, травмированы 207 человек.

Напомним, что за 30 дней работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения на счета Государственного казначейства поступило 31 908 746 гривен и 98 копеек. При этом около половины владельцев авто не платят штрафы с камер. За первый месяц уплачено 219 040 штрафов из 398 410 оформленных.

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