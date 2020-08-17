Антирекорды нарушений скоростного режима за прошедшую неделю — с 10 до 16 августа. Снова отличился водитель автомобиля с одесской регистрацией.

195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю.

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Наибольшей скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz GLE, ДОУ КА000***— 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ДОУ АХ707*** — 210 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.

Чаще всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ДОУ ВН159*** — 28 раз.

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Напомним, что по умолчанию виновным в нарушении ПДД, которое зафиксировано в автоматическом режиме признается не водитель-нарушитель, а юридический владелец транспортного средства.

Напомним, что: после введения автофиксации аварийность выросла на 26%