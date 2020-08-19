Виробник запланував дебют першого в історії марки Skoda електричного кросовера Enyaq iV на перше вересня. Презентація має відбутись в Празі.

Електричний кросовер буде побудовано на платформі MEB. Його розміри становитимуть 4648 міліметрів в довжину, 1877 міліметрів в ширину, та 1618 міліметрів у висоту. Відстань між осями дорівнюватиме 4765 міліметрів.

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Так само, як і його двоюрідний брат Volkswagen, ID.4, Enyaq iV буде приводитись у рух від електропривода з одним або двома електродвигунами. Варіант приводу на задні колеса початкового рівня буде проїжджати між зарядками до 500 км, тоді як повноприводна версія з двома моторами зможе подолати без дозярдки 460 км. Прискорення до 100 кілометрів на годину займатиме всього 6,2 секунди.