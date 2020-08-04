Керівником компанії призначений Томас Шефер, він змінить на посту Бернхарда Майера.

50-річний німець Томас Шефер отримав підвищення і з посади керуючого директора Volkswagen Group в Південній Африці заступив на пост керівника Skoda. На новому місці він розпочне роботу вже від сьогодні.

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На своїй попередній роботі за останні п’ять років Volkswagen Group “значно розширила і зміцнила свої позиції на південь від Сахари”, розробила “концепції мобільності для Кенії, Нігерії, Руанди і Гани”, повідомляє прес-реліз. Шефер знається на країнах, котрим потрібні дешеві машини і саме така людина зараз потрібна концерну на чолі чеської марки.

Керівник Volkswagen Group Герберт Дісс в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначив: “Skoda не повинна перетворюватися на черговий преміальний бренд групи, їй необхідно закріпитись у бюджетному сегменті, а вона недостатньо агресивно конкурує з корейськими і французькими марками”.

Чутки про перетворення “Шкоди” в бренд з “народними” автомобілями вартістю до 20 000 євро ширяться вже більше року. Томаса Шефера така перспектива не бентежить. Під його керівництвом Skoda стане подобою румунської марки Dacia. За ідеєю, основними її суперниками будуть недорогі моделі Hyundai і KIA, альянсів Renault-Nissan-Mitsubishi і Stellantis.

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