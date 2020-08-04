Руководителем компании назначен Томас Шефер, он сменит на посту Бернхарда Майера.

50-летний немец Томас Шефер получил повышение и с должности управляющего директора Volkswagen Group в Южной Африке заступил на пост руководителя Skoda. На новом месте он начнет работу уже сегодня.

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На своей предыдущей работе за последние пять лет Volkswagen Group "значительно расширила и укрепила свои позиции к югу от Сахары", разработала "концепции мобильности для Кении, Нигерии, Руанды и Ганы", сообщает пресс-релиз. Шефер разбирается в странах, которым нужны дешевые машины и именно такой человек сейчас нужен концерну во главе чешской марки.

Руководитель Volkswagen Group Герберт Дисс в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил: "Skoda не должна превращаться в очередной премиальный бренд группы, ей необходимо закрепиться в бюджетном сегменте, а она недостаточно агрессивно конкурирует с корейскими и французскими марками".

Слухи о превращении "Шкоды" в бренд с “народными” автомобилями стоимостью до 20 000 евро ходят уже больше года. Томаса Шефера такая перспектива не смущает. Под его руководством Skoda станет подобием румынской марки Dacia. По идее, основными ее соперниками будут недорогие модели Hyundai и KIA, альянсов Renault-Nissan-Mitsubishi и Stellantis.

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