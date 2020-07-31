Китайский автопром увеличивает свое присутствие на украинском рынке

Несмотря на то, что рынок новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с первым полугодием 2019 года уменьшился на 4%, продажи китайских автомобилей на нем растут.

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Так, с начала года украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тыс. новых легковых из Поднебесной, что на 20% больше, чем год назад. В результате доля китайских машин на рынке новых легковых авто увеличилась с 2,8% до 3,6%.

Более 90% реализованных в Украине в этом году китайских автомобилей пришлось на три бренда: Chery (793 шт.), Haval (306 шт.) и FAW (124 шт.).

Самым популярным автомобилем китайского производства стал Chery Tiggo 2. С января по июнь этот субкомпактный кроссовер выбрали 375 покупателей. На втором месте так же представитель семейства Chery – Tiggo 7, в активе которого 227 регистраций за полгода. Замыкает лидирующую тройку с результатом 202 продажи среднеразмерный кроссовер Haval H6.

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