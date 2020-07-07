В Киеве продают настоящего киногероя – пикап Chevrolet Silverado из сериала "Слуга народа". Именно на нем ездил герой Владимира Зеленского Голобородько.

Купить авто Зеленского можно всего за 10 990 долларов. Chevrolet Silverado 2005 оснащен 4,3-литровой 190-сильной шестеркой с ГБО и 4-ступенчатой АКПП.

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Правда, пробег пикапа – аж 320 тыс. км, хотя продавец утверждает, что автомобиль в хорошем состоянии и на новой резине.

Комплектация Шевроле Сильверадо неплохая – кожаный салон, автозапуск, ксенон, климат-контроль, электропакет, датчик света, камера заднего вида, мощная аудиосистема.