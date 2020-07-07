У Києві продають справжнього кіногероя - пікап Chevrolet Silverado з серіалу "Слуга народу". Саме на ньому їздив герой Володимира Зеленського Голобородько.

Купити авто Зеленського можна всього за 10 990 доларів. Chevrolet Silverado 2005 року оснащений 4,3-літровою 190-сильною шісткою з ГБО і 4-ступінчастою АКПП.

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Правда, пробіг пікапа - аж 320 тис. Км, хоча продавець стверджує, що автомобіль в хорошому стані і на новій гумі.

Комплектація Шевроле Сильверадо непогана - шкіряний салон, автозапуск, ксенон, клімат-контроль, електропакет, датчик світла, камера заднього виду, потужна аудіосистема.