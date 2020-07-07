Вони коштують $69.420 і мають не лише напис ззаду, а й прихований підтекст. І не один.

Черговий твіт від Ілона Маска “обвалив” сайт компанії Tesla, оскільки бажаючих придбати фірмові шорти виявилось занадто багато.

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“Лімітоване видання шортів доступне на сайті”, – написав Маск. А вже за кілька годин з’явився ще один допис: “Лихо, ми обвалили сайт”.

S3XY – це комбінація назв чотирьох моделей марки Tesla, яку неофіційно вже давно використовують саме в такому вигляді. Тепер її можна вважати офіційною. Що ж до неочевидних значень цих шортів, то їх кілька.

По-перше, розпочавши продажі шортів, Tesla обігрує біржовий термін “short seller”. Термін має просте значення “продавець шортів”, однак на біржовому сленгу це означає метод заробітку на акціях, шляхом швидких, короткочасних купівель-продажів на падінні курсу – “короткий продавець”. Компанії Tesla та самому Ілону Маску часто закидають звинувачення у подібних методах ведення справ на біржі. Тепер же, фірму можна називати “шортселлером” цілком обґрунтовано.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020



По-друге, дивний цінник на товар також має пояснення. $69.420 може бути відсилкою до справи, також пов’язаної з біржою та акціями. У 2018 році Ілон Маск заявив, що збирається зробити Tesla приватною компанією, викупивши усі акції по 420 доларів. Заява спричинила значні коливання на біржі, а Комісія США з цінних паперів запідозрила Маска у маніпулюванні за допомогою таких прокламацій та в судовому порядку відсторонила його від управління компанією.

Нарешті, 420 – це “код” для маріхуани. Після славнозвісного інтерв’ю Ілона Маска ведучому Джо Рогану, під час якого мільярдер розкурив косяк, цей факт став мемом, котрий не залишив байдужим і самого героя.

Наразі робота сайту Tesla відновлена і короткі сатинові шорти для прекрасної половини людства можна замовити за означену суму.

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