Поки що ми лише чули про те, що сучасні електрокари мають можливість віддавати енергію зі своїх акумуляторів для живлення іншої техніки. Та краще один раз побачити.

Поділитись бензином чи соляркою з баку – звичайна справа для автомобілістів. Власникам же електрокарів така взаємопоміч була недоступна, але з появою на ринку Honda e усе змінилось.

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Honda e “харчується” від компактної акумуляторні батареї на 35,5 кВт/год. На центральній консолі хетчбека є повнорозмірна розетка на 1,5 кВт, яка ідеально підходить для заряджання гаджетів – ноутбуків, смартфонів тощо. Виявилось, що від цієї ж розетки можна зарядити й інший електрокар.

Ютубер Бйорн Ніланд (Bjorn Nyland) провів експеримент з зарядкою Tesla Model 3. Він використав зарядний кабель на 6 ампер, через який висмоктував енергію з батареї Honda e на “швидкості” 1,4 кВт. Не дивно, що заряджати Tesla від Honda e виявилось не дуже ефективно.

Після двох годин такої зарядки, енергія в акумуляторі Honda e знизилась з 94 до 84%, в той час як акумулятор Tesla зарядився з 20,6% до 23,8. Ніланд каже, що цей експеримент є просто доказом концепції, а не ефективним способом для зарядки електрокара. Втім, у перспективі такий метод справді може отримати поширення, оскільки виробники працюють над оптимізацією систем, аби електрокари могли підживлювати навіть житлові будинки.

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