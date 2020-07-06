Пока мы только лишь слышали о том, что современные электрокары могут отдавать энергию из своих аккумуляторов для питания другой техники. Но лучше один раз увидеть.

Поделиться бензином или соляркой из бака – обычное дело для автомобилистов. Владельцам же электрокаров такая взаимопомощь была недоступна, но с появлением на рынке Honda e все изменилось.

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Honda e "питается" от компактной аккумуляторные батареи на 35,5 кВт/ч. На центральной консоли хэтчбека есть полноразмерная розетка на 1,5 кВт, идеально подходит для подзарядки гаджетов – ноутбуков, смартфонов и тому подобное. Оказалось, что от этой же розетки можно зарядить и другой электрокар.

Ютубер Бьорн Ниланд (Bjorn Nyland) провел эксперимент с зарядкой Tesla Model 3. Он использовал зарядный кабель на 6 ампер, через который высасывал энергию из батареи Honda e на "скорости" 1,4 кВт. Неудивительно, что заряжать Tesla от Honda e оказалось не очень эффективно.

После двух часов такой зарядки, энергия в аккумуляторе Honda e снизилась с 94 до 84%, в то время как аккумулятор Tesla зарядился с 20,6% до 23,8. Ниланд говорит, что этот эксперимент просто доказательство концепции, а не эффективный способ для зарядки электрокара. Впрочем, в перспективе такой метод вполне может получить распространение, поскольку производители работают над оптимизацией систем, чтобы электрокары могли подпитывать даже жилые дома.

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