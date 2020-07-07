Они стоят $69.420 и имеют не только надпись сзади, но и скрытый подтекст. И не один.

Очередной твит от Илона Маска “обрушил” сайт компании Tesla, поскольку желающих приобрести фирменные шорты оказалось слишком много.

Также интересно: Сыну Илона Маска поменяли одно странное имя на другое

"Лимитированное издание шорт доступно на сайте", - написал Маск. А уже через несколько часов появилось еще одно сообщение: “Беда, мы обвалили сайт”.

S3XY – это комбинация названий четырех моделей марки Tesla, которую неофициально уже давно используют именно в таком виде. Теперь ее можно считать официальной. Что же касается неочевидных значений этих шорт, то их несколько.

Во-первых, начав продажи шорт, Tesla обыгрывает биржевой термин "short seller". Срок имеет простое значение “продавец шортов”, однако на биржевом сленге это означает метод заработка на акциях путем быстрых, кратковременных покупок-продаж на падении курса – “короткий продавец”. Компанию Tesla и самого Илона Маска часто обвиняют в подобных методах ведения дел на бирже. Теперь же, фирму можно называть “шортселлером” вполне обоснованно.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Во-вторых, странный ценник на товар также имеет объяснение. $69.420 может быть отсылкой к делу, также связанному с биржей и акциями. В 2018 году Илон Маск заявил, что Tesla собирается стать частной компанией, выкупив все акции по 420 долларов. Заявление вызвало значительные колебания на бирже, а Комиссия США по ценным бумагам заподозрила Маска в манипулировании с помощью таких прокламаций и в судебном порядке отстранила его от управления компанией.

Наконец, 420 – это “код” для марихуаны. После знаменитого интервью Илона Маска ведущему Джо Рогану, во время которого миллиардер раскурил косяк, этот факт стал мемом, который не оставил равнодушным и самого героя.

Сейчас работа сайта Tesla восстановлена, и короткие атласные шорты для прекрасной половины человечества можно заказать за указанную сумму.

Смотрите также: Маленький электрохетч Honda e заряжает Tesla Model 3: видео