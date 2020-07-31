Китайський автопром збільшує свою присутність на українському ринку

Незважаючи на те, що ринок нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з першим півріччям 2019 року зменшився на 4% продажі китайських автомобілів на ньому ростуть.

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Так, з початку року українці придбали і зареєстрували понад 1,3 тис. нових легковиків з Піднебесної, що на 20% більше, ніж рік тому. В результаті частка китайських машин на ринку нових легкових авто збільшилася з 2,8% до 3,6%.

Більше 90% реалізованих в Україні в цьому році китайських автомобілів припало на три бренди: Chery (793 шт.), Haval (306 шт.) і FAW (124 шт.).

Найпопулярнішим автомобілем китайського виробництва став Chery Tiggo 2. З січня по червень цей субкомпактний кросовер вибрали 375 покупців. На другому місці так само представник сімейства Chery – Tiggo 7, в активі якого 227 реєстрацій за півроку. Замикає лідерську трійку з результатом 202 продажі середньорозмірний кросовер Haval H6.

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