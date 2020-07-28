Жители французской коммуны Аппи в течение трех лет будут ездить на хэтчбеках Renault Zoe.

Городок Аппи на юге Франции с населением 24 человека считается наиболее изолированным населенным пунктом страны. В рамках эксперимента компания Renault раздаст всем жителям городка электрические хэтчбеки Zoe, чтобы показать возможность массового перехода на "зеленые" автомобили и продемонстрировать их удобство в повседневной эксплуатации.

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Все электрокары будут предоставлены в пользование совершенно бесплатно на три года. Пользование автомобилями в горном районе, где нет скоростных зарядных станций, должно добавить эксперименту "чистоты" и показать, что Zoe второго поколения годится не только для мегаполиса.

Отсутствие сетевых станций зарядки Renault компенсирует фирменным зарядным устройством для дома, которым дополнит каждый из 24 электрокаров для жителей Аппи. С помощью настенного блока питания, можно за полчаса увеличить запас хода Zoe на 145 километров.



Фото: Renault Zoe 2 / Renault

В ходе эксперимента новоявленные владельцы электрокаров будут делиться своими впечатлениями, а Renault сможет проанализировать особенности использования техники за пределами городской среды.

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