Кто бы догадался, что значит "Лаоси-Лоиси" или "Бинли"?

Китай – как другой мир, загадочный и иной. Это справедливо и в отношении автомобилей. Европейские и американские производители создают для Поднебесной особые модели, выпускают машины на китайских заводах, а локальные фирмы плодят бессчетные копии популярных авто и строят порой очень странные собственные.

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Статистика свидетельствует, что Китай является крупнейшим мировым рынком для автомобилей. Так, в 2017 году, по данным CarSalesBase, в мире было продано 95,2 миллиона машин, из которых 27,5 миллионов приобрели китайцы. Для сравнения, еще недавно крупнейший мировой рынок – США – за тот же год поглотил только 17,2 миллиона новых авто.

Недавно компания BMW показала серию видео, на которых название баварской марки произносят носители разных языков, поэтому вы уже можете знать, что в Китае "Бе-Эм-Вэ" звучит как "Баума". Послушайте, как произносятся другие названия.

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