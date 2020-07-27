Хто б здогадався, що значить "Лаосі-Лоїсі" або "Бінлі"?

Китай – як інший світ, загадковий і інакший. Це справедливо і у відношенні автомобілів. Європейські та американські виробники створюють для Піднебесної особливі моделі, випускають машини на китайських заводах, а локальні фірми плодять незлічені копії популярних авто та будують часом дуже дивні власні.

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Статистика свідчить, що Китай є найбільшим світовим ринком для автомобілів. Так, у 2017 році, за данними CarSalesBase, у світі було продано 95,2 мільйони машин, з яких 27,5 мільйонів придбали китайці. Для порівняння, ще недавно найбільший світовий ринок – США – за той же рік поглинув лише 17,2 мільйона нових авто.

Нещодавно компанія BMW показала серію відео, у яких назву баварської марки вимовляють носії різних мов, тож ви вже можете знати, що в Китаї “Бе-Ем-Ве” звучить як “Баума”. Послухайте, як вимовляються інші назви.

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