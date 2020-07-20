Різниця у вартості оригіналів і їх послідовників – разюча.

У цьому відео CarWow знайомить глядачів з найбільш кричущими прикладами копіювання фірмового дизайну популярних моделей авто у серійних моделях в Китаї. У ролику представлено два десятки автомобілів та стільки ж їх китайських відповідників.

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Один з найбільш сумнозвісних копій з Китаю – кросовер Landwind X7, який випускався між 2015 та 2019 роками. Очевидно, що “натхненням” для його творців став Range Rover Evoque першого покоління. При цьому британському автовиробнику так і не вдалось довести у суді, що дизайн X7 порушує авторські права Range Rover. Лиш повторний судовий позов британцям вдалось виграти і змусити Landwind припинити виробництво свого кросовера.

Іншим цікавим екземпляром з Китаю є Suzhou Eagle Carrier, вперше представлений у 2015 році. Цей химерний спорткар спереду надзвичайно схожий на Ferrari F12 Berlinetta, хоча решта конструкції автомобіля, включаючи його пропорції, подібні до Porsche Cayman. Логотипи автомобіля також дуже нагадують фірмові шильдики Porsche.

Не обійшли автори відео увагою і автомобіль, який привернув досить багато уваги до себе останнім часом. Мова про Beijing BJ80, що виглядає, як Mercedes-Benz G-клас, але коштує приблизно третину ціни німецького позашляховика.

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