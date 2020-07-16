Зовсім скоро в Україну приїде нова Skoda Octavia A8. На сайтах офіційних дилерів вже з’явилась інформація що до цін та комплектацій.

Продажі стартують з 20 липня 2020р. Вибір двигунів для Skoda Octavia A8 на перших порах небагатий – два турбомотори об'ємом 1,4 і 1,5 л однакової потужності - 150 л. с. Двигун меншого обсягу доступний з 8-ступінчастою АКПП. Але у 1,5-літрового мотора відключаються циліндри і є помірна гібридна установка.

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Купити Шкода Октавія 2020 на Україні можна за ціною від 566 503 гривень за варіант Active. У базі - 4 подушки безпеки, ESP, електросклопідйомники, діодна оптика, кондиціонер, 8-дюймовий тачскрін, акустика і шкіряне кермо.

У варіанті Ambition (від 608 198 гривень) є двозонний клімат-контроль, 16-дюймові литі диски і підігрів сидінь. Топова версія Style (від 697 149 гривень) додає доступ без ключа, датчики світла і дощу, навігацію з 10-дюймовим тачскріном, Wi-Fi, камеру заднього виду, круїз-контроль, 17-дюймові диски і систему контроль розмітки.

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