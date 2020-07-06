У лінійку двигунів RS додали дизель та бензин.

Рівно через чотири місяці, після прем’єри Skoda Octavia RS iV з гібридною силовою установкою, виробник вивів кілька нових модифікацій моделі, максимально розширивши сімейство спортивних версій.

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З новими виконаннями, покупці матимуть можливість обирати Octavia RS з одним із п’яти типів силових установок: бензиновою, дизельною, газовою (CNG) та двома гібридними. При цьому, RS-версії доступні у двох типах кузову.

Новий дволітровий дизель розвиває 200 к.с. і 400 Нм крутного моменту, працює виключо разом з семиступінчатим роботом. Опційно доступний повний привід. Дизельна Octavia RS з повним приводом набирає першу сотню на спідометрі, через 6,8 секунди, після старту. Максимальна швидкість – 243 км/год.

Фото: Skoda Octavia RS 2020 / Skoda

Версія з бензиновим мотором має 2 літри робочого об’єму, 245 сил потужності і 370 номів крутного моменту. Трансмісія – механіка на 6 передач або робот DSG. Різниця в динаміці між ними – усього 0,1 секунди (6,8 та 6,7), при однаковій максимальній швидкості у 250 км/год.

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