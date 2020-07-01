Компанія "Єврокар" представляє третю модель SUV лінійки – SKODA KAMIQ. Вже сьогодні автомобіль нового покоління KAMIQ можна замовити у виробництво і пройти тест-драйв в офіційній дилерській мережі SKODA в Україні.

На український авторинок виходить новий гравець – найкомпактніший представник сімейства SUV SKODA KAMIQ. Зберігаючи традиції неймінгу лінійки позашляховиків, назва кросовера починається на букву "K" і закінчується на "Q". Назва моделі запозичена з мови північних народів Канади і означає те, що ідеально підходить його власнику, як друга шкіра.

KAMIQ – це технічно нова генерація автомобілів SKODA, з новим інтер'єром салону і передовими технічними розробками. У SKODA KAMIQ динамічні вогні поворотників спереду і ззаду, Віртуальна панель приладів розміром 10.25 дюймів, а також широкі комунікаційні можливості з інформаційно-розважальною системою Skoda Connect.

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Продуманий до дрібниць KAMIQ пропонує розумні рішення на кожен день: парасолька в дверцятах, захисні накладки на кромці дверей, знімний ліхтарик, фаркоп з електроприводом. При своїх компактних розмірах у KAMIQ обсяг багажного відділення 400 л, з можливістю збільшення до 1395 л, і рекордний дорожній просвіт в класі – 188 мм.

Салон автомобіля порадує шанувальників марки звичним простором і комфортом. Дизайнери використовували концепцію оновленого інтер'єру, що дозволило зберегти простір в салоні. Крім того, SKODA KAMIQ має сучасні асистенти безпеки, наприклад, систему контролю дистанції під час паркування, контролю дистанції спереду з функцією превентивного захисту пішоходів, автоматичну систему перемикання світла фар та ін.

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Сьогодні KAMIQ доступний для замовлення і покупки з бензиновими двигунами 1.0 TSI, 1.5 TSI, 1.6 МРІ, а також дизелем 1.6 TDI, які можуть працювати в парі з механічною, автоматичною і роботизованою коробкою передач.

Нагадаємо, що вартість автомобіля стартує з 640 053 грн за 1,5-літрову версію з DSG.