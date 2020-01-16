Вже відомі українські ціни на компактний кроссовер Škoda Kamiq. Продаж Škoda Kamiq почнейться найближчим часом.

В Україні Skoda Kamiq буде доступний з бензиновим турбомотором 1,5 TSI на 150 к.с., а також 115-сильним дизелем об’ємом 1,6 л. Бензиновий двигун працюватиме виключно в парі з 7-швидкісним роботом DSG, а для дизельної версії доступний вибір між 6-ступінчатою механікою або 7-швидкісним DSG.

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Ціни стартують від в $23 580 за версію під назвою Ambition. Це доволі багата комплектація, що включає світлодіодну оптику, двозонний клімат-контроль, дуже просунуту медіа систему та довгий список іншого обладнання.

Друга комплектація Style коштуватиме від $24 681. Від Ambition вона відрізняється безключовим доступом, задньою світлодіодною оптикою, складними дзеркалами заднього огляду та іншими опціями.

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