Компанія Dacia, румунська "донька" Renault, привезла на автосалон в Брюсселі кросовера Duster з новим турбомотором TCe 100 Eco-G, який може працювати на біопальному E85 або на зрідженому вуглеводневому газі. Нова силова установка буде доступна і на інших моделях марки.

Новий двигун TCe 100 Eco-G є біпаливною версією трициліндрового турбомотора TCe 100, представленого минулого року. Літровий агрегат на газу має навіть кращу продуктивність, ніж оригінальний бензиновий.

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Газова версія двигуна забезпечує на 10 Нм більший крутний момент і на 10 відсотків менший рівень викидів CO2, ніж у бензинового агрегату. Відповідно, мотор має віддачу у 100 кінських сил та 170 ньютон-метрів. Виробник також наводить інші цифри про новий двигун: його паливна ефективність на 30% вища, порівняно з бензиновим мотором і на 8% краща в порівнянні з дизелем.

Автомобіль оснащується двома окремими баками для бензину і газу, останній розміщено в багажнику замість запасного колеса. Водій може самостійно обирати на якому пальному їхати, перемикаючи систему кнопкою в салоні. При цьому, якщо резервуар з газом спорожніє, система автоматично перейде на використання бензину. Запас ходу на одній заправці бензином та газом сягає 1000 км.

Фото: Dacia Duster 2020 / Dacia

Кросовер з новим мотором вже доступний для замовлення у Франції. Цікаво, що біпаливна версія TCe 100 Eco-G коштує рівно стільки ж, як і Duster зі звичайним бензиновим мотором – 12 490 евро. Трохи згодом новий двигун отримають також моделі Sandero, Sandero Stepway та Logan.

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