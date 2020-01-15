Компания Dacia, румынская "дочка" Renault привезла на автосалон в Брюсселе кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G, который может работать на биотопливе E85 или на сжиженном углеводородном газе. Новая силовая установка будет доступна и на других моделях марки.

Новый двигатель TCe 100 Eco-G является битопливной версией трехцилиндрового турбомотора TCe 100, представленного в прошлом году. Литровый агрегат на газу имеет даже лучшую производительность, чем оригинальный бензиновый.

Также интересно: Электромобили оказались менее экологичны, чем дизельные авто

Газовая версия двигателя обеспечивает на 10 Нм больший крутящий момент и на 10 процентов меньший уровень выбросов CO2, чем у бензинового агрегата. Соответственно, мотор имеет отдачу в 100 лошадиных сил и 170 ньютон-метров. Производитель также приводит другие цифры о новом двигателе: его топливная эффективность на 30% выше по сравнению с бензиновым мотором и на 8% лучше по сравнению с дизелем.

Автомобиль оснащается двумя отдельными баками для бензина и газа, последний размещен в багажнике вместо запасного колеса. Водитель может самостоятельно выбирать на каком топливе ехать, переключая систему кнопкой в ​​салоне. При этом, если резервуар с газом опустеет, система автоматически перейдет на использование бензина. Запас хода на одной заправке бензином и газом достигает 1000 км.

Фото: Dacia Duster 2020 / Dacia

Кроссовер с новым мотором уже доступен для заказа во Франции. Интересно, что битопливная версия TCe 100 Eco-G стоит ровно столько же, как и Duster с обычным бензиновым мотором – 12 490 евро. Чуть позже новый двигатель получат также модели Sandero, Sandero Stepway и Logan.

Также интересно: Из-за слухов о распаде альянса Renault-Nissan, акции французского производителя упали до критического уровня​​​​​​​