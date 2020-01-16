Уже известны украинские цены на компактный кроссовер Škoda Kamiq. Продажа Škoda Kamiq начнется в ближайшее время.

В Украине Skoda Kamiq будет доступна с бензиновым турбомотором 1,5 TSI на 150 к.с., а также 115-сильным дизелем объемом 1,6 л. Бензиновый двигатель будет работать исключительно в паре с 7-скоростным роботом DSG, а для дизельной версии доступна есть выбор между 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным DSG.

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Цены стартуют от в $ 23 580 за версию под названием Ambition. Это довольно богатая комплектация, включает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, очень продвинуть медиа систему и длинный список другого оборудования.

Вторая комплектация Style будет стоить от $24 681. От Ambition она отличается бесключевым доступом, задней светодиодной оптикой и сложными зеркалами заднего обзора.

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