Компания "Еврокар" представляет третью модель SUV линейки – SKODA KAMIQ. Уже сегодня автомобиль нового поколения KAMIQ можно заказать в производство и пройти тест-драйв в официальной дилерской сети SKODA в Украине.

На украинский авторынок выходит новый игрок – самый компактный представитель семейства SUV SKODA KAMIQ. Сохраняя традиции нейминга линейки внедорожников, название кроссовера начинается на букву “K” и заканчивается на “Q”. Название модели заимствовано из языка северных народов Канады и означает то, что идеально подходит его владельцу, как вторая кожа.

KAMIQ – это технически новая генерация автомобилей SKODA, с новым интерьером салона и передовыми техническими разработками. У SKODA KAMIQ динамические огни поворотников спереди и сзади, виртуальная панель приборов размером 10.25 дюймов, а также широкие коммуникационные возможности c информационно-развлекательной системой Skoda Connect.

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Продуманный до деталей KAMIQ предлагает умные решения на каждый день: зонт в двери, защитные накладки на кромке дверей, съемный фонарик, фаркоп с электроприводом. При своих компактных размерах у KAMIQ объем багажного отделения 400 л, с возможностью увеличения до 1395 л, и рекордный дорожный просвет в классе – 188 мм.

Салон автомобиля порадует поклонников марки привычным простором и комфортом. Дизайнеры использовали концепцию обновленного интерьера, что позволило сохранить пространство в салоне. Кроме того, SKODA KAMIQ имеет современные ассистенты безопасности, например, систему контроля дистанции во время парковки, контроля дистанции спереди с функцией превентивной защиты пешеходов, автоматическую систему переключения света фар и др.

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Сегодня KAMIQ доступен для заказа и покупки с бензиновыми двигателями 1.0 TSI, 1.5 TSI, 1.6 МРI, а также дизелем 1.6 TDI, которые могут работать в паре с механической, автоматической и роботизированной коробкой передач.

Напомним, что стоимость автомобиля стартует с 640 053 грн за 1,5-литровую версию с DSG.