В линейку двигателей RS добавили дизель и бензин.

Ровно через четыре месяца, после премьеры Skoda Octavia RS iV с гибридной силовой установкой, производитель вывел несколько новых модификаций модели, максимально расширив семейство спортивных версий.

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С новыми исполнениями, покупатели смогут выбирать Octavia RS с одним из пяти типов силовых установок: бензиновой, дизельной, газовой (CNG) и двумя гибридными. При этом, RS-версии доступны в двух типах кузова.

Новый двухлитровый дизель развивает 200 л.с. и 400 Нм крутящего момента, работает исключат вместе с семиступенчатым роботом. Опционально доступен полный привод. Дизельная Octavia RS с полным приводом набирает первую сотню на спидометре, через 6,8 секунды после старта. Максимальная скорость – 243 км/ч.

Фото: Skoda Octavia RS 2020 / Skoda

Версия с бензиновым мотором имеет 2 литра рабочего объема, 245 сил мощности и 370 номов крутящего момента. Трансмиссия – механика на 6 передач или робот DSG. Разница в динамике между ними – всего 0,1 секунды (6,8 и 6,7), при одинаковой максимальной скорости в 250 км/ч.

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