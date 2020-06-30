На презентації показали топове виконання, яке вразило оснащенням. Однак "в базі" все виглядає набагато скромніше…

Компанія Skoda показала базовий варіант нової Octavia для чеського ринку - Active. До цього модель була доступна тільки в комплектаціях Ambition і Style.

Зовні базову Skoda Octavia можна впізнати за 16-дюймовими штампованими дисками з ковпаками замість легкосплавних коліс, які пропонуються в інших комплектаціях.

У салоні початкової версії лифтбека буде встановлена класична комбінація приладів з аналоговими шкалами і монохромним екраном, а також пластикове кермо без кнопок керування аудіосистемою.

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Оббивка сидінь базової версії залишається тканинною, а регулювання за висотою буде тільки у водійського крісла. Замість двозонного клімат-контролю – традиційний кондиціонер, але керувати ним можна буде за допомогою сенсорного екрану.

Європейська комплектація Active передбачає сім подушок безпеки, кнопку запуску двигуна, електромеханічне стоянкове гальм, а також світлодіодні фари, круїз-контроль і системи попередження про зіткнення і стеження за розміткою.

У Чехії вартість Skoda Octavia в комплектації Active, обладнаної трициліндровим літровим турбомотором TSI потужністю 110 кінських сил і механічною коробкою передач, починається від 494 000 крон (приблизно 445 тисяч грн за поточним курсом).

Нагадаємо, що газовий варіант Octavia має запас ходу у 700 км.