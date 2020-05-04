Виявляється, найпопулярніша модель ŠKODA має в своєму арсеналі кілька визначних рекордів.

Все почалося з вісімки: OCTAVIA (з латинської «восьмий») стала восьмою моделлю ŠKODA з найсучаснішою незалежною підвіскою всіх коліс. У 1959 році вона стала восьмою моделлю чеських виробників після Другої світової війни. Однак з часом для ŠKODA модель OCTAVIA поступово піднявся на позицію номер один.

Сьогодні ŠKODA продає OCTAVIA в 46 країнах і виробляє її на п'яти заводах по всьому світу.

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З моменту першої появи у світі понад сім мільйонів ŠKODA OCTAVIA вийшли з конвеєрів. Якщо всі ці транспортні засоби припаркувати бампер до бампера, це утворило б до лінію близько 32200 кілометрів, що еквівалентно відстані від Млада Болеслава до Сіднея і назад.

OCTAVIA вже 30 років є найбільш популярним новим автомобілем на домашньому ринку в Чехії, а також очолює списки бестселерів у семи інших країнах, наприклад у Польщі, Австрії та Швейцарії.

364 000 одиниць OCTAVIA та OCTAVIA COMBI були продані лише у 2019 році. Це приблизно така ж кількість OCTAVIA, вироблених протягом усього їхнього життя з 1959 по 1971 рр.

Перше сучасне покоління моделі, запущене в 1996 році, виготовлялось протягом 15 років, продано понад 1,4 мільйона одиниць.

У 2019 році бестселер ŠKODA знайшов більшість своїх клієнтів на китайському ринку: 78 200 одиниць - це 21% від загальної кількості постачаних OCTAVIA в тому році. Другим за величиною ринком успішної моделі була Німеччина з часткою 15,45% від загальної кількості поставок протягом року.

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В 2011 році був встановлений рекорд: OCTAVIA з 2,0-літровим турбодвигуном, підготовленим британським імпортером, досягнула максимальної швидкості в 365 км / год на соляних пустелях Bonneville в американському штаті Юта.

В новій OCTAVIA встановлено чотири-п’ять кілометрів кабелів, які можуть включати проводку для інформаційно-розважальних систем. Важливою особливістю третього покоління модульної інформаційно-розважальної системи є цифровий мовний асистент Laura. Вона розуміє 15 мов, з них шість навіть навіть без машинного навчання.

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