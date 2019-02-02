Перша Октавія вийшла у січні 1959 року, аби з часом стати бестселером чеської марки.

З січня 1959 року, коли на світ з’явилась перша Skoda Octavia, було випущено більше шести мільйонів машин під цим іменем.

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У Млада Болеславі святкують шістдесятиріччя Octavia – моделі, котра у січні 1959 року прийшла на заміну Skoda 440 “Спартак” чи Skoda 445. Назва моделі походить від латинського слова “octavia”, що означає “восьмий” – це була восьма модель чеської марки після закінчення Другої світової.



Фото: реклама Skoda Octavia першого покоління / Skoda

Перша дводверна версія Skoda Octavia вийшла з головного заводу в Млада Болеславі в січні 1959 року і протягом перших тижнів випускалась паралельно з попередниками – Š 440 та Š 445.

Під капотом Octavia першого покоління був чотирициліндровий двигун об’ємом 1,1 літра, який продукував 40 к.с. потужності. Автомобіль оснащувався чотириступінчастою коробкою передач з приводом на задні колеса. Максимальна швидкість першої “Октавії” сягала 110 км/год; середнє споживання бензину становило 7,7 л на 100 км.

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Остання дводверна Octavia зійшла з конвеєра у 1964 році. Після цього модель була модернізована і отримала чотиридверний кузов, у тому числі й універсал. Випуск Skoda Octavia продовжувався до 1971 року.

Фото: Skoda Octavia 1959 року та перший універсал 1964 року / Skoda

Було продано більше 360 тисяч машин. Оданк чеська марка на чверть століття “забула” про свою “Вісімку”. Лише у 1996 році, через чотири роки після злиття з Volkswagen, Skoda відродила забуте ім’я.



Сьогодні третя генерація Octavia формує основу модельного ряду Skoda. Модель випускається у кузовах ліфтбек, універсал і седан (для Китайського ринку). Вона виробляється з листопада 2012 року і повністю оновилась у лютому 2017 році. Актуальна генерація моделі розійшлась по світу тиражем у 2,5+ мільйонів екземплярів.

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