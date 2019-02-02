Первая Октавия вышла в январе 1959 года, чтобы со временем стать бестселлером чешской марки.

С января 1959 года, когда на свет появилась первая Skoda Octavia, было выпущено более шести миллионов машин под этим именем.

Также интересно: Honda подарила себе золотые спорткары, мотоциклы и газонокосилку

В Млада Болеславе празднуют шестидесятилетие Octavia – модель, которая в январе 1959 года пришла на смену Skoda 440 "Спартак" или Skoda 445. Название происходит от латинского слова "octavia", что означает "восьмой" – это была восьмая модель чешской марки после окончания второй мировой.



Фото: реклама Skoda Octavia первого поколения / Skoda

Первая двухдверная версия Skoda Octavia сошла с конвейера главного завода в Млада Болеславе в январе 1959 года и в течение первых недель выпускалась параллельно с предшественниками – Š 440 и Š 445.

Под капотом Octavia первого поколения был четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 литра, который производил 40 л.с. мощности. Автомобиль оснащался четырехступенчатой ​​коробкой передач с приводом на задние колеса. Максимальная скорость первой “Октавии” достигала 110 км/ч; среднее потребление бензина составило 7,7 л на 100 км.

Читайте также: Мининфраструктуры раскрыло планы по ремонту дорог в 2019 году

Последняя двухдверная Octavia сошла с конвейера в 1964 году. После этого модель была модернизирована и получила четырехдверный кузов, в том числе и универсал. Выпуск Skoda Octavia продолжался до 1971 года.

Фото: Skoda Octavia 1959 года и первый универсал 1964 года / Skoda

Было продано более 360 тысяч машин. Одеако чешская марка на четверть века "забыла" о своей "восьмерке". Лишь в 1996 году, через четыре года после слияния с Volkswagen, Skoda возродила забытое имя.

Сегодня третье поколение Octavia формирует основу модельного ряда Skoda. Модель выпускается в кузовах лифтбек, универсал и седан (для Китайского рынка). Она производится с ноября 2012 года и полностью обновилась в феврале 2017 году. Актуальная генерация модели разошлась по миру тиражом в 2,5+ миллионов экземпляров.

Также интересно: Женевский автосалон 2019: главные премьеры весны